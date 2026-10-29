अमेरिका में 'रामायण' को मिले पॉजिटिव रिव्यू, खुश हुए अनुपम खेर, जटायु पर किया रिएक्ट

कुछ हफ्ते पहले, 'रामायण' के मेकर्स ने बताया कि फिल्म में जटायु के किरदार को अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है. जटायु (पक्षी) का एक पोस्टर भी जारी किया गया था. 27 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 'रामायण' का प्रीमियर हुआ, और स्क्रीनिंग के बाद शुरुआती रिव्यू काफी अच्छे रहे हैं. अनुपम खेर ने 'X' (ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर करके इन अच्छे रिव्यू पर अपना रिएक्शन दिया है.

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वीडियो में उन्होंने कहा कि लॉस एंजिल्स में प्रीमियर के बाद 'रामायण' को मिल रहे रिव्यू देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. खेर ने यह भी बताया कि लोग फिल्म के विज़ुअल्स और राम जी की कहानी को जिस तरह से पेश किया गया है, उसकी तारीफ कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'यह देखकर बहुत गर्व होता है कि हमारी महान कहानी को इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर, दुनिया की बेहतरीन फिल्मों के स्तर पर पेश किया गया है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, डायरेक्टर नितेश तिवारी, हंस ज़िमर, ए.आर. रहमान और सभी कलाकारों, तकनीशियनों और बेहतरीन एक्टर्स ने मिलकर एक बड़े सपने को सच कर दिखाया है. सोचिए, इस फिल्म को बनाने के लिए कितने लोगों ने कड़ी मेहनत की होगी और अपना हुनर ​​लगाया होगा!'

जटायु के किरदार के लिए अपनी आवाज देने के बारे में बात करते हुए खेर ने कहा, 'एक और चीज जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, वह है पक्षी वाला एक शानदार सीन. उस पक्षी- यानी जटायु को मैंने अपनी आवाज दी है, और इस बात से मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है.'

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उन्होंने कहा कि यह देखकर बहुत संतुष्टि मिलती है कि एक भारतीय कहानी और भारतीय सिनेमा को दुनिया के सामने इतने बड़े स्तर पर पेश किया गया है. अनुपम खेर ने मेकर्स को धन्यवाद दिया कि वे इस कहानी को इतने बड़े मंच तक लेकर आए.

'रामायण' देखने की अपील की

अंत में अनुपम खेर ने लोगों से 5 नवंबर 2026 को जाकर यह फिल्म देखने के लिए कहा. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'लोगों को पता चलना चाहिए कि वे भारतीय सिनेमा और रामचंद्र जी की कहानी से क्या सीख सकते हैं. जय श्री राम!' खैर, शुरुआती अच्छे रिव्यू के बाद, हर कोई बड़े पर्दे पर 'रामायण' देखने के लिए एक्साइटेड है.

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