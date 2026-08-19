'जो आदमी सफेद झूठ बोल सकता है, वह...', अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित का वार

दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में धांधली और भ्रष्टाचार के केस में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी ने दिल्ली सरकार के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर दर्ज केस में यह कार्रवाई हुई है.

और पढ़ें

पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से जुड़ा बताया है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यह पूरी कार्रवाई पंजाब चुनावों की वजह से की गई है. वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एसीबी के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि मंगलवार की सुबह तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान एसीबी का नहीं था.

अधिकारी का नाम लिया बिना उन्होंने दावा किया कि अमित शाह का फोन आया कि गिरफ्तार कर लो और तब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया. अरविंद केजरीवाल को इस दावे के लिए दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के पुत्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आड़े हाथों लिया है.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब चुनाव के कारण हुई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी', AAP का बड़ा आरोप, दिल्ली CM ने दिया जवाब

Advertisement

संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ के समय भी ये कहते थे कि अंदर के अधिकारियों ने बताया. उन्होंने कहा कि 2जी में भी ये कहते थे कि अंदर के अधिकारियों ने बताया, जैसे दिन भर अरविंद केजरीवाल को फोन करने के अलावा सभी अधिकारियों को और कोई काम नहीं है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार, जल बोर्ड घोटाले में एक्शन

संदीप दीक्षित ने कहा कि उन सभी में कुछ नहीं निकला. जो आदमी सफेद झूठ बोल सकता है, वो वही कहानी बार-बार दोहराएगा. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वे बात मानेंगे. संदीप दीक्षित ने कहा कि 7-8 साल से खबर है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अनियमिताएं हो रही हैं. चौगुने रेट पर ठेके दिए जा रहे हैं. ऐसे में ये कह देना कि उसमें संदेह नहीं था, तो संदेह तो था.

---- समाप्त ----