संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रस्तावित विरोध मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्हें इस मार्च की अनुमति को लेकर कोई आवेदन नहीं मिला है. पुलिस की ओर से इस मार्च के आयोजन की भी कोई अनुमति नहीं दी गई है.

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दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि गुरुवार (26 नवंबर) को उनके कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस के काली बाड़ी से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च निकालेंगे. इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने ताजा निर्देश जारी किया है. दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बुधवार रात इसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रेस नोट भी शेयर किया.

पुलिस ने कहा कि ताजा निर्देश के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश लागू हैं. इसके तहत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, भाषण, नारेबाजी और धरना देने पर पाबंदी है.

पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे धारा 163 BNSS के तहत जारी आदेशों का पालन करें. साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें. यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Public notice 🔶Information has been received that Samyukta Kisan Morcha and other activists are planning a protest march from Kali Bari to Jantar Mantar on 26.11.2026. No application for permission has been received and no permission has been granted for the said march. 🔶Section 163 BNSS, 2023, is in force in New Delhi District. Unauthorised gatherings, processions, demonstrations, speeches, sloganeering and dharnas are prohibited. 🔶All are requested to comply with the order u/s 163 BNSS and cooperate with Police. Violations will invite legal action. — DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) November 25, 2026

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही जंतर-मंतर को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया था. गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं हो सकेगा. दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट के लिए राजधानी में तीन नए स्थान चुने. ये तीन स्थान हैं- 1 रामलीला मैदान, 2- बुराडी मैदान और 3- CBD ग्राउंड.

गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी ताकि नागरिक अधिकारों की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों को उचित स्थान दिया जा सके, जहां वे प्रदर्शन कर सकें. इस कमेटी की सिफारिश पर जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट से डिनोटिफाई कर दिया गया.

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