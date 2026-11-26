तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. कार्य और व्यापार से जुड़े जरूरी प्रयास सफल होंगे. करियर में बड़ों का सहयोग मिलेगा. संसाधनों में वृद्धि के अवसर बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. उत्साह के साथ काम करेंगे. भाई-बंधुओं के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अलग-अलग माध्यमों से लाभ मिल सकता है. मान-सम्मान बढ़ेगा. जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा. आपकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा. ज्यादातर मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: पुराने और लंबित काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा. योजनाएं सफल हो सकती हैं. अधिकारी और सहकर्मी मदद करेंगे. व्यापारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. पेशेवर बातचीत और चर्चाएं सफल रहेंगी.

प्रेम-मैत्री: भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे. मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा. अपनों का भरोसा जीतेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. रिश्तों में सहयोग और विश्वास बनाए रखें. अपनी जरूरी बातें साझा करेंगे. दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे. महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाएंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. आस्था और विश्वास बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : दूधिया

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