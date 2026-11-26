वृषभ राशि वाले आज परिवार से जुड़े कामों में रुचि लेंगे. बड़ों और जिम्मेदार लोगों की सलाह मानेंगे. धन लाभ और बचत के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. मेहमानों का आदर-सत्कार करेंगे. परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. खुशी और उत्साह बना रहेगा. निजी उपलब्धियों से मन प्रसन्न होगा. रिश्तों में आपसी भरोसा बढ़ेगा.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर में सहजता बनी रहेगी. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. आपका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहेगा. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. अपने वादे पूरे करेंगे. पारंपरिक कारोबार को बेहतर बनाने पर जोर देंगे.

धन-संपत्ति: बैंकिंग और वित्तीय मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं. मनचाहे परिणाम मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा.

प्रेम-मैत्री: घर पर रिश्तेदारों और मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. सभी का सम्मान करेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. सुखद समय बिताएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. किसी आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य-मनोबल: उत्साह के साथ काम करेंगे. अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देंगे.

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आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.



शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम

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