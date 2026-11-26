कर्क राशि वालों को आज रिश्तों का सम्मान बनाए रखना चाहिए. दूर देश की यात्रा के योग बन सकते हैं. संबंधों को लेकर संवेदनशील रहेंगे. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. निवेश से जुड़ी चर्चाओं में गंभीरता दिखाएं. छोटी-सी गलती परेशानी बढ़ा सकती है. जरूरी कामों को सहजता से पूरा करें. कारोबार में गलतियां करने से बचें. बहस और विवाद से दूर रहें. अनुशासन बनाए रखें. दान-पुण्य के कामों में रुचि रहेगी. कानूनी मामलों में सावधानी बरतें. नियमों का पालन करें.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर मामलों में उलझने से बचें. व्यस्तता बनी रह सकती है. समझदारी से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. अपने काम और पेशेवर व्यवहार पर फोकस रखें.

धन-संपत्ति: बजट बनाकर चलें. पैसों के लेनदेन में स्पष्टता रखें. खर्च बढ़ सकता है. कानूनी मामलों में सावधानी बरतें. धोखेबाज लोगों से दूरी रखें. पैसों से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें.

प्रेम-मैत्री: करीबियों की कमियों को नजरअंदाज करें. धैर्य के साथ रिश्तों को संभालें. मित्रों के साथ सहज व्यवहार रखें. प्रेम और स्नेह के रिश्ते मजबूत होंगे. अपनों को उपहार दे सकते हैं. जरूरी बातों पर बातचीत करेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल: बातचीत में संतुलन बनाए रखें. बहस और विवाद से बचें. सेहत के प्रति सजग रहें. गुस्से में आकर कोई फैसला न लें. अनुशासन बनाए रखें.

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आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. विनम्रता बनाए रखें.



शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : भगवा

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