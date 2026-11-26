मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. दैनिक कामों में उत्साह और सक्रियता बनी रहेगी. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. नए कामों में रुचि बढ़ेगी. आप अपनी बातों और काम से दूसरों को प्रभावित करेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी. जरूरी काम आगे बढ़ेंगे. नए विचारों पर काम करेंगे. याददाश्त बेहतर होगी. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे. बजट के अनुसार फैसले लेंगे. अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा.

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नौकरी-व्यवसाय: कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. रचनात्मक कामों को गति देंगे. मनचाहे प्रस्ताव मिलेंगे. प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. साझेदारी के कामों में तालमेल बनाए रखेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे. शुभ कार्यों में तेजी आएगी. बचत बढ़ाने पर जोर देंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी.

प्रेम-मैत्री: अपनों से जरूरी बातें साझा कर पाएंगे. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. बातचीत बेहतर होगी. प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है. सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे. रिश्तों में विश्वास और मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: सूझबूझ और समझदारी बढ़ेगी. कला और कौशल से जुड़े प्रयास सफल होंगे. उत्साह और मनोबल में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. नई पहल करने से पीछे न हटें.



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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : आंवले जैसा

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