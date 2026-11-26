कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है. वरिष्ठ और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा. आपसी तालमेल बेहतर होगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. प्रशासन से जुड़े कामों में तेजी आएगी. परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. अच्छे परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कामकाज का विस्तार करने पर जोर रहेगा. दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े मामलों में सावधानी रखेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. आपकी मुलाकात खास लोगों से हो सकती है.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर और कारोबार में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. पेशेवर स्थिति मजबूत होगी. व्यापारिक योजनाओं पर काम आगे बढ़ाएंगे. ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में तेजी आएगी. पैतृक और पारंपरिक संपत्ति से जुड़े विषयों पर ध्यान देंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ेगा. धन की बचत और सुरक्षा पर ध्यान देंगे.

प्रेम-मैत्री: मन की बात कहने में सहज रहेंगे. बातचीत में संकोच नहीं करेंगे. रिश्तों में सहयोग बढ़ेगा. आपसी विश्वास से संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. प्रियजनों के साथ घूमने-फिरने का मौका मिलेगा. मित्रों के साथ खुशियां साझा करेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: समझदारी और तर्क से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. उत्साह बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग : खाकी

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