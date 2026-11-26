सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र में सुधार आएगा. जीवनस्तर बेहतर बना रहेगा. शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है. कारोबार में स्थिति अच्छी रहेगी. व्यापार से जुड़े मामलों में प्रभाव बढ़ेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें. सोच-समझकर फैसले लें. सेहत का ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियों का लाभ मिलेगा. साझेदारी में अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज के प्रबंधन पर ध्यान देंगे. व्यापार में नियमितता बनाए रखेंगे. समझदारी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जिद और अहंकार से बचें. जरूरी मामलों को लंबित न रखें. सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा. कारोबार में तरक्की होगी. बचत बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. स्थिरता लाने के प्रयास सफल होंगे. संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

प्रेम-मैत्री: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. अपनों को पर्याप्त समय दें. करीबियों की अनदेखी न करें. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें. प्रियजनों से मुलाकात सुखद रहेगी. अपने वादे पूरे करें. जिद करने से बचें.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व में निखार आएगा. उत्साह के साथ काम करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बनी रहेगी. जीवनशैली में अच्छी आदतों को शामिल करें.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. अपने प्रयासों में तेजी लाएं.



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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : केसरिया

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