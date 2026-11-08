scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹150 करोड़ के साइबर फ्रॉड केस में बड़ा अपडेट, 2,805 APK फाइल बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिली जमानत

मुंबई की एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ₹150 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज गुप्ता को जमानत दी. आरोपी पर 2,805 खतरनाक APK फाइल बनाने और साइबर अपराधियों को बेचने का आरोप है.

Advertisement
X
आरोपी पर कई हजार APK फाइल बनाने का इल्जाम है (फोटो-ITG)
आरोपी पर कई हजार APK फाइल बनाने का इल्जाम है (फोटो-ITG)

मुंबई की एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ₹150 करोड़ के साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी इंदौर के 36 वर्षीय सॉफ्टवेयर डेवलपर पंकज अवधेश लाल गुप्ता को जमानत दे दी है. पंकज गुप्ता को मुंबई पुलिस की DCB CID यूनिट की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया था.

पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी ने कथित तौर पर साइबर अपराधियों को ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में खतरनाक APK फाइलें बनाकर उपलब्ध कराई थीं. इस मामले में देशभर में हजारों लोगों को निशाना बनाया गया था.

2,805 मालवेयर APK फाइल बनाने का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Gurwinder Singh Afridi, Punjab Police, Gangster Afridi Arrest, Operation Shaheed, Ethiopia Deportation, Punjab AGTF, Anti Gangster Task Force, Interpol Red Corner Notice, Gangster Arrested in India, Punjab Gangster News
इथियोपिया से लाए गए गैंगस्टर गुरविंदर सिंह आफरीदी की क्राइम कुंडली
Kanpur woman Thar hits multiple people
ड्राइविंग सीख रही महिला ने थार से कई लोगों को रौंदा, एक की मौत
Punjab Gangster Gurwinder Afridi Arrest
पंजाब: 10 महीने बाद इथियोपिया से गैंगस्टर गुरविंदर उर्फ अफरीदी डिपोर्ट
Ghaziabad police post blast probe intensifies as ATS and Special Cell join investigation.
गाजियाबाद पुलिस चौकी धमाके की जांच तेज, ATS और स्पेशल सेल की टीमें मौके पर पहुंचीं
पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का शक. (Photo: ITG)
गांव के युवक से चल रहा था पत्नी का अफेयर, झगड़े में कर दी पति की हत्या

पुलिस जांच के मुताबिक, पंकज गुप्ता ने कथित तौर पर 2,805 दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉयड पैकेज किट (APK) फाइलें तैयार की थीं. इन फाइलों का इस्तेमाल अलग-अलग साइबर अपराधी नेटवर्क ने देशभर में लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया.

जांच में सामने आया कि इन साइबर ठगी की घटनाओं से जुड़े नेटवर्क ने करीब 150 करोड़ रुपये की रकम का फ्रॉड किया था. इस पूरे साइबर फ्रॉड से 9,600 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे.

हर फाइल के लिए मिलते थे 20 से 25 हजार रुपये

Advertisement

जांच एजेंसियों के आरोप के मुताबिक, पंकज गुप्ता इन खतरनाक APK फाइलों को जमीनी स्तर पर सक्रिय साइबर अपराधियों के मॉड्यूल को बेचता था. वह कथित तौर पर हर APK फाइल के लिए 20,000 से 25,000 रुपये तक वसूलता था.

पुलिस का आरोप है कि इन फाइलों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाने और उनके साथ ऑनलाइन ठगी करने के लिए किया. मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    4 लाख लोगों की दावत, घुड़दौड़ में थार ईनाम... शाही अंदाज में बेटी की शादी करेंगे अनंत सिंह, सितारे भी होंगे शामिल |
    केएल राहुल ने जीता दिल... इनाम में मिला स्मार्टफोन महिला कर्मचारी को किया गिफ्ट, VIDEO |
    चढ़ावा चोरी, उत्तर प्रदेश में नौकर‍ियों से न‍िवेश से यूपी चुनाव 2027 तक, हर मुद्दे पर बोले सीएम योगी |
    दिवाली पर दुबई में सजी दुनिया की अनोखी गोल्डन रंगोली, 6.5 Kg सोने और हीरों से बना डिजाइन, VIDEO |
    Muhurat Trading 2026: बस कुछ देर बाकी... फिर खुलेगा शेयर बाजार, होगी मुहूर्त ट्रेडिंग |
    अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले योगी ने क्यों रखी ये शर्त? |
    अखिलेश का PDA रंग बदलने वाला गिरगिट, ओवैसी जैसे लोगों के लिए UP की राजनीति में जगह नहींः सीएम योगी |
    'तब की सरकारों ने नक्सलवाद को लाइलाज बीमारी समझकर छोड़ दिया', बस्तर में PM मोदी का कांग्रेस पर वार |
    आपका एक-एक कर्म है दर्ज, मौत के बाद यही देवता खोलते हैं पाप-पुण्य की किताब! भाई दूज पर होती है पूजा |
    दिवाली पर फोन में आया ऐसा मैसेज तो तुरंत हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
    Advertisement