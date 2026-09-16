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दिल्ली: MCD में रिश्वत का खेल! CBI ने सीनियर ऑफिस समेत 3 को दबोचा, 25 लाख कैश बरामद

CBI ने दिल्ली में रिश्वत के मामले में MCD के वरिष्ठ सचिवालय सहायक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि टेंडर अवधि खत्म होने के बाद भी होर्डिंग और LED डिस्प्ले लगाने की अनुमति देने और तय संख्या से ज्यादा होर्डिंग लगाने के बदले रिश्वत ली जा रही थी. तलाशी के दौरान 25.25 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं. मामले की जांच जारी है.

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सीबीआई ने पहले MCD के एक इंस्पेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. (Photo- Representational)
सीबीआई ने पहले MCD के एक इंस्पेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. (Photo- Representational)

सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली में रिश्वत के एक मामले में एमसीडी के वरिष्ठ सचिवालय सहायक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई के मुताबिक, तीनों को 15 लाख रुपये की रिश्वत की रकम के लेनदेन के दौरान पकड़ा गया. सीबीआई की इस कार्रवाई के दौरान 25.25 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई है.

दरअसल, सीबीआई ने पहले 16 सितंबर को MCD के एक इंस्पेक्टर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि ये लोग भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थे और बिल बोर्ड, होर्डिंग और LED डिस्प्ले लगाने की अनुमति देने के बदले रिश्वत लेते थे.

CBI के मुताबिक, इन पर आरोप है कि टेंडर की अवधि खत्म होने के बाद भी बिल बोर्ड, होर्डिंग और LED डिस्प्ले लगाने की अनुमति दी जा रही थी. इसके अलावा तय संख्या से ज्यादा बिल बोर्ड लगाने की अनुमति देने के बदले भी बड़ी रकम की अवैध वसूली की जा रही थी.

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FIR दर्ज करने के बाद CBI ने जाल बिछाया और नई दिल्ली में 15,00,000 रुपये की रिश्वत का लेन-देन करते हुए MCD के सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और दो प्राइवेट व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया. तलाशी के दौरान 25.25 लाख रुपये की भारी नकद राशि भी बरामद की गई है.

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मामले से जुड़े अलग-अलग ठिकानों पर आगे भी तलाशी की कार्रवाई जारी है. CBI ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है. जांच के दौरान रिश्वतखोरी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

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