सोनाक्षी-जहीर ने संग की गणपति पूजा, ट्रोल से लगा डर! उठाया ये कदम

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों अकसर अपनी मजेदार केमिस्ट्री और रिलेटेबल पलों से फैंस का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में जहीर-सोनाक्षी अर्पिता खान के घर पहुंचे और गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया. सोनाक्षी और जहीर ने इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में दोनों गणेश आरती करते नजर आए. इसके बाद कपल ने सभी के साथ मिलकर बप्पा को विदाई भी दी.

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सोनाक्षी-जहीर ने की गणपति पूजा

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा नीले रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आईं. वहीं जहीर इकबाल ने सफेद टी-शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी. वीडियो में दोनों आरती करते और फिर गणपति विसर्जन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं.

हालांकि, सोनाक्षी ने इस पोस्ट पर कमेंट्स बंद कर रखे हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए सिर्फ इतना लिखा, “गणपति बप्पा मोरया.” सोनाक्षी का पोस्ट पर कमेंट सेक्शन ऑफ करना बताता है कि शायद वो धार्मिक चीजों में कुछ निगेटिव देखना या सुनना नहीं चाहती होंगी.

जहीर के पैर में लगी चोट

सेलिब्रेशन में पहुंचने के दौरान जहीर इकबाल पैर में चोट की वजह से छड़ी के सहारे चलते नजर आए. पैपराजी ने जब उनसे उनकी चोट के बारे में पूछा, तो सोनाक्षी ने अपने मजेदार अंदाज से माहौल हल्का कर दिया.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक-दूसरे के त्योहारों और परंपराओं में शामिल होते हैं. उनकी इंटरफेथ शादी को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान किया है. साल 2025 में सोनाक्षी ने Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में अपने रिश्ते और दोनों परिवारों की परंपराओं के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, “हम दोनों एक-दूसरे की संस्कृतियों की सराहना करते हैं. उनके घर में कुछ परंपराएं हैं और मेरे घर में कुछ अलग परंपराएं हैं. वो मेरी दिवाली पूजा में आकर बैठते हैं और मैं उनके घर की नियाज में शामिल होती हूं. मेरे लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.





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