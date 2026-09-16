OTT पर रिलीज होने को तैयार यश की टॉक्सिक, मेकर्स खेलेंगे बड़ा दांव?

साउथ सिनेमा के स्टार यश की फिल्म 'Toxic: A Fairytale for Grown-Ups' सिनेमाघरों में बेहद बुरी तरह फ्लॉप हुई. फिल्म को थिएटरों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. अब खबर है कि जल्द ही ये फिल्म OTT पर रिलीज होने को तैयार है.

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बता दें कि यश की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी नेगेटिव रिव्यू मिले. ये ही वजह रही कि थियेटर्स में लोगो पहुंचे नहीं. लोगों ने इसकी कहानी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए. जिसके बाद'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाने लगी.



कब रिलीज होगी टॉक्सिक?

'123Telugu' की एक रिपोर्ट के अनुसार, गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 25 सितंबर को ZEE5 पर प्रीमियर हो सकती है. इससे दर्शकों को घर बैठे ही इस चर्चित कन्नड़ फिल्म को देखने का मौका मिलेगा, जिन्होंने थियेटर में इसे नहीं देखा.

कब और कहा रिलीज होगी?

OTT पर रिलीज की तारीख और प्लेटफॉर्म के बारे में मेकर्स या ZEE5 की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.



मेकर्स खेलेंगे बड़ा दांव?

वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स OTT के लिए अलग या एडिटेड कट तैयार कर सकते हैं. हालांकि मेकर्स की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है लेकिन अगर ये दांव खेला गया तो शायद देखना दिलचस्प होगा.

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यह शुरुआती डिजिटल प्रीमियर तब हो रहा है जब 'Toxic' की थियेटर कमाई में जबरदस्त ओपनिंग के बाद भारी गिरावट देखी गई. फिल्म ने पहले हफ्ते में 239.30 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई तेजी से गिरकर सिर्फ 8.94 करोड़ रुपये रह गई. यह हफ्ते-दर-हफ्ते 95 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट है.

थियेटर में फिल्म की घटती मौजूदगी इसके शो की संख्या में भी दिखी. 'Toxic' की शुरुआत पहले दिन पूरे भारत में 24,579 शो के साथ हुई थी. 21वें दिन तक यह संख्या घटकर 248 रह गई, जो ओपनिंग-डे के शो की संख्या से 99 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट है.

यह फिल्म काफी उम्मीदों के साथ थियेटर में आई थी, क्योंकि यश अपनी KGF की बड़ी सफलता के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे थे. गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'Toxic: A Fairytale for Grown-Ups' पुराने जमाने के गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है और यह राज्य की चकाचौंध भरी बाहरी दुनिया के बीच चल रहे एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल के इर्द-गिर्द घूमती है.



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