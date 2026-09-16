Guru Chandrama Yog 2026: गुरु-चंद्रमा का शुभ योग! 18 सितंबर से इन 4 राशि वालों की चांदी ही चांदी

18 सितंबर को एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. इस दिन मन के कारक चंद्रमा गुरु के स्वामित्व वाली धनु राशि में गोचर करेंगे. संयोगवश बृहस्पति भी चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में बैठे हैं. यानी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के घर में आकर बैठ जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में इसे एक बहुत ही दुर्लभ संयोग माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि चंद्रमा और गुरु का यह संयोग चार राशियों को करियार-कारोबार और धन के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ दे सकता है.

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कर्क राशि

गुरु-चंद्र का यह दुर्लभ योग कर्क राशि वालों के लिए लाभदायक हो सकता है. इस योग के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे होने की संभावना है. माता के पक्ष के लोगों से धन लाभ मिल सकता है. प्रथम भाव में मौजूद गुरु आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ने से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.

कन्या राशि

गुरु आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में होंगे. वहीं चंद्रमा सुख के चतुर्थ भाव में रहेंगे. ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आ सकती है. कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छी डील मिल सकती है. कुछ लोग अपना नया काम शुरू करने में भी सफल हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. माता के स्वास्थ्य में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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धनु राशि

आपकी राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश होने वाला है. ऐसे में आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं. व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. अपनी वाणी के प्रभाव से आप सामाजिक स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. आर्थिक रूप से उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के पंचम भाव में गुरु और दसवें भाव में चंद्रमा रहेंगे. इस योग से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो सकती है. आप सही समय पर सही फैसले लेने में सफल हो सकते हैं. लंबे समय से अटके कामों को गति मिल सकती है. बेरोजगार लोगों को मनचाही जगह पर रोजगार मिलने के योग हैं. इसके अलावा उधार दिया हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है.

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