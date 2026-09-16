बाहर ताला, अंदर AC हॉल में लाखों का जुआ, SOG-2 की रेड में 47 गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद

वाराणसी में बंद कमरे के अंदर चल रहे लाखों रुपये के जुए के खेल का SOG-2 ने भंडाफोड़ किया है. टीम ने छापेमारी कर मौके से 47 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, जुआ एक बंद कमरे में बने AC हॉल के अंदर खेला जा रहा था. मौके से करीब 10 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. कार्रवाई के बाद अब इस जुए के अड्डे से जुड़े कई बड़े नाम सामने आने की चर्चा है. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि पूछताछ और जांच के बाद पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा.

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वाराणसी में बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की लगातार सूचनाएं पुलिस को मिल रही थीं. इन सूचनाओं के आधार पर SOG-2 की टीम ने कार्रवाई से पहले करीब 4-5 दिनों तक रेकी की. रेकी के दौरान पुलिस को पता चला कि एक मकान में बाहर से ताला लगा दिया जाता था और उसके अंदर जुए का खेल चलता था. बाहर से देखने पर मकान बंद नजर आता था, लेकिन अंदर AC हॉल में बड़ी संख्या में लोग लाखों रुपये के दांव लगा रहे थे.

पुलिस टीम को जैसे ही वहां बड़ी संख्या में जुआरियों के मौजूद होने की जानकारी मिली, छापेमारी की गई. टीम ने मकान की घेराबंदी कर दी. पुलिस को देखते ही अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, पुलिस ने मौके से 47 लोगों को पकड़ लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान जिस जगह पर जुआ खेला जा रहा था, वह बंद कमरे के अंदर बना AC हॉल था. यहां लाखों रुपये के दांव लगाए जा रहे थे.

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मौके से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद

SOG-2 की कार्रवाई में करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जुए के इस नेटवर्क को कौन चला रहा था और इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. प्रारंभिक पूछताछ में विशाल सिंह का नाम सामने आया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. इसके साथ ही गिरफ्तार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, मौके से पकड़े गए 47 लोगों में सिर्फ वाराणसी के लोग ही नहीं हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में आसपास के कई जिलों के लोग भी शामिल हैं.

पुलिस अब सभी से पूछताछ कर जुए के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि इस खेल में और कौन लोग शामिल हैं और जुए के अड्डे को किस तरह संचालित किया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, मामले में कई अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि, विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी. DCP नीतू कादयान ने बताया कि जुए से जुड़े मामलों में पहले कार्रवाई होने के बाद कुछ आरोपी कुछ समय बाद फिर इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाते थे. अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी. DCP ने कहा कि मामले में कई अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में विस्तृत खुलासा किया जाएगा. वाराणसी में जुआ और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 31 अगस्त को SOG-2 का दोबारा गठन किया था. इसके बाद टीम की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

SOG-2 के दोबारा गठन के बाद पहली बड़ी कार्रवाई

SOG-2 की इस कार्रवाई में एक साथ 47 लोगों की गिरफ्तारी और करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामदगी हुई है. पुलिस अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के जरिए जुए के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में विशाल सिंह का नाम सामने आया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जुए के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने रखी जाएगी

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रिपोर्टर- सुरेंद्र कुमार गुप्ता