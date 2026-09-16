scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाहर ताला, अंदर AC हॉल में लाखों का जुआ, SOG-2 की रेड में 47 गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद

वाराणसी में SOG-2 ने एक बड़े जुआ अड्डे का भंडाफोड़ कर 47 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की. बाहर से मकान पर ताला लगा था, जबकि अंदर AC हॉल में लाखों के दांव लग रहे थे. 4-5 दिन रेकी के बाद पुलिस ने छापेमारी की. कई जिलों के लोग शामिल मिले.

Advertisement
X
पुलिस पहुंचते ही जुआरियों में मची अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)
पुलिस पहुंचते ही जुआरियों में मची अफरा-तफरी. (Photo: Screengrab)

वाराणसी में बंद कमरे के अंदर चल रहे लाखों रुपये के जुए के खेल का SOG-2 ने भंडाफोड़ किया है. टीम ने छापेमारी कर मौके से 47 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, जुआ एक बंद कमरे में बने AC हॉल के अंदर खेला जा रहा था. मौके से करीब 10 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. कार्रवाई के बाद अब इस जुए के अड्डे से जुड़े कई बड़े नाम सामने आने की चर्चा है. पुलिस फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि पूछताछ और जांच के बाद पूरे मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा.

वाराणसी में बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की लगातार सूचनाएं पुलिस को मिल रही थीं. इन सूचनाओं के आधार पर SOG-2 की टीम ने कार्रवाई से पहले करीब 4-5 दिनों तक रेकी की. रेकी के दौरान पुलिस को पता चला कि एक मकान में बाहर से ताला लगा दिया जाता था और उसके अंदर जुए का खेल चलता था. बाहर से देखने पर मकान बंद नजर आता था, लेकिन अंदर AC हॉल में बड़ी संख्या में लोग लाखों रुपये के दांव लगा रहे थे.

पुलिस टीम को जैसे ही वहां बड़ी संख्या में जुआरियों के मौजूद होने की जानकारी मिली, छापेमारी की गई. टीम ने मकान की घेराबंदी कर दी. पुलिस को देखते ही अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, पुलिस ने मौके से 47 लोगों को पकड़ लिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान जिस जगह पर जुआ खेला जा रहा था, वह बंद कमरे के अंदर बना AC हॉल था. यहां लाखों रुपये के दांव लगाए जा रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi Birthday
काशी से वडनगर... PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प’ यात्रा निकालेगी बीजेपी
PM मोदी के जन्मदिन से पहले काशी में ऐसे हुआ हवन-पूजन
वाराणसी में जन्मदिन से पहले धार्मिक आयोजन.(Photo: Screengrab)
PM मोदी के जन्मदिन से पहले वाराणसी में यज्ञ, वैदिक मंत्रों से गूंजा मंदिर
पंप बंद, शहर में जलभराव, वाराणसी में लापरवाही पर इंजीनियर सस्पेंड
गटर पॉलिटिक्स में उलझी काशी, सपा का आया जवाब, बीजेपी पर पलटवार
Advertisement

मौके से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद

SOG-2 की कार्रवाई में करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जुए के इस नेटवर्क को कौन चला रहा था और इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. प्रारंभिक पूछताछ में विशाल सिंह का नाम सामने आया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. इसके साथ ही गिरफ्तार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, मौके से पकड़े गए 47 लोगों में सिर्फ वाराणसी के लोग ही नहीं हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में आसपास के कई जिलों के लोग भी शामिल हैं.

पुलिस अब सभी से पूछताछ कर जुए के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है. जांच इस बात को लेकर भी की जा रही है कि इस खेल में और कौन लोग शामिल हैं और जुए के अड्डे को किस तरह संचालित किया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, मामले में कई अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि, विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी. DCP नीतू कादयान ने बताया कि जुए से जुड़े मामलों में पहले कार्रवाई होने के बाद कुछ आरोपी कुछ समय बाद फिर इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाते थे. अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी. DCP ने कहा कि मामले में कई अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में विस्तृत खुलासा किया जाएगा. वाराणसी में जुआ और संगठित अपराध पर कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 31 अगस्त को SOG-2 का दोबारा गठन किया था. इसके बाद टीम की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

SOG-2 के दोबारा गठन के बाद पहली बड़ी कार्रवाई

SOG-2 की इस कार्रवाई में एक साथ 47 लोगों की गिरफ्तारी और करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामदगी हुई है. पुलिस अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के जरिए जुए के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में विशाल सिंह का नाम सामने आया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जुए के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने रखी जाएगी

---- समाप्त ----
रिपोर्टर- सुरेंद्र कुमार गुप्ता
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    India vs West Indies: वनडे-T20 टीम का ऐलान, रोहित-कोहली इन, हार्दिक बाहर |
    OTT पर रिलीज होने को तैयार यश की टॉक्सिक, मेकर्स खेलेंगे बड़ा दांव? |
    बाहर ताला, अंदर AC हॉल में लाखों का जुआ, SOG-2 की रेड में 47 गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद |
    Guru Chandrama Yog 2026: गुरु-चंद्रमा का शुभ योग! 18 सितंबर से इन 4 राशि वालों की चांदी ही चांदी |
    रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, पकड़ा गया तो परिजनों ने मंदिर में करा दी शादी |
    सोनाक्षी-जहीर ने संग की गणपति पूजा, ट्रोल से लगा डर! उठाया ये कदम |
    इंदौर में हादसा: मकान तोड़ते समय भरभराकर गिरा मलबा, 4 महिलाओं की मौत |
    Tips to Buy Fresh Vegetable: बाजार से खराब सब्जियां ले आते हैं घर? इन 5 तरीकों से पहचानें फ्रेश सब्जियां, नहीं होंगे पैसे बर्बाद! |
    यूपी में 5 PCS अफसरों के तबादले, सत्यम मिश्रा बने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए CEO |
    13 मेहमानों के बीच रानी मुखर्जी से की दूसरी शादी, फिर फेरे छोड़ किसके पीछे भागे थे आदित्य चोपड़ा?
    Advertisement