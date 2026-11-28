उत्तर प्रदेश के बांदा में पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव में एक ससुर ने अपने दूसरे बेटों के साथ मिलकर विधवा बहू के साथ रह रहे युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी. हमले में बहू भी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

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मृतक की पहचान राम मनोहर पुत्र नत्थू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि महिला के पति की करीब एक साल पहले मौत हो गई थी. इसके बाद वह गांव के ही राम मनोहर के साथ रहने लगी थी. इस बात को लेकर महिला के ससुर को आपत्ति थी और वह कई बार दोनों को ऐसा करने से मना कर चुका था.

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आरोप है कि ससुर ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि ससुर ने अपने दूसरे बेटों के साथ मिलकर राम मनोहर और महिला पर धारदार हथियार सांगी से हमला कर दिया. इस वारदात से गांव में हड़कंप मच गया.

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सांगी से ताबड़तोड़ हमला, युवक की मौके पर मौत

हमले में राम मनोहर को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, महिला विद्या भी गंभीर रूप से घायल हो गई. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया.

महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद इलाके में तनाव और सनसनी का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा सामने आया है. महिला के पति की मौत के बाद राम मनोहर के साथ रहने को लेकर ससुराल पक्ष नाराज था. इसी विवाद के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.

DSP बोले- पारिवारिक विवाद में हुई हत्या, आरोपियों की तलाश जारी

डिप्टी एसपी अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि पारिवारिक विवाद के दौरान सांगी से हमला किया गया है.

उन्होंने बताया कि इस हमले में राम मनोहर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विद्या नाम की महिला गंभीर रूप से घायल है. उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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डिप्टी एसपी के मुताबिक, मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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