राजस्थान के अलवर में आयोजित डॉग और कैट शो में इस बार एक ऐसा शख्स आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके गले में करीब 75 तोला सोना था. दिल्ली के गोल्डमैन देवेंद्र अपने साथ थाईलैंड नस्ल के तीन विदेशी डॉग लेकर पहुंचे थे. उनके भारी भरकम सोने के गहनों और विदेशी नस्ल के पालतू कुत्तों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही.

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मत्स्य उत्सव के तहत शनिवार को कंपनी बाग में आयोजित इस शो में 150 से ज्यादा देसी और विदेशी नस्ल के डॉग और कैट शामिल हुए. किसी ने डिजाइनर फ्रॉक पहनकर गानों पर ठुमके लगाए तो कोई रैंप पर कैटवॉक करता नजर आया. पालतू जानवरों के इस अनोखे फैशन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. खासकर बच्चों और युवाओं में इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया.

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कार्यक्रम में करीब 30 से ज्यादा देसी-विदेशी नस्ल की बिल्लियां और लगभग 100 डॉग शामिल हुए. इनके बीच अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. फैशन शो में आकर्षक डिजाइनर कपड़े पहनाकर पालतू जानवरों को रैंप पर उतारा गया. कुछ ने संगीत की धुन पर अपनी अदाओं से दर्शकों का मनोरंजन किया. बेहतर प्रदर्शन करने वाले डॉग और कैट को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया.

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75 तोला सोना पहनकर पहुंचे दिल्ली के गोल्डमैन

शो का सबसे खास आकर्षण दिल्ली के गोल्डमैन देवेंद्र रहे. वह अपने गले में करीब 75 तोला सोना पहनते हैं और इसी वजह से चर्चा में रहते हैं. इस बार वह थाईलैंड नस्ल के तीन विदेशी डॉग लेकर अलवर पहुंचे थे. उनके साथ आए इन पालतू जानवरों को देखने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए भी लोगों में उत्सुकता रही.

डॉग और कैट शो में शामिल पशु प्रेमियों ने बताया कि भारत में भी विदेशी नस्ल के कुत्तों के साथ बिल्लियां पालने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. अब लोग इन्हें केवल पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं. यूरोपीय देशों की तरह घरों में बिल्लियों को रखने और उनकी देखभाल करने का चलन भी बढ़ रहा है.

हालांकि, विदेशी नस्ल के डॉग और कैट को पालने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है. उनके खानपान से लेकर साफ-सफाई और रखरखाव तक का खास ध्यान रखना पड़ता है. इसके लिए अलग तरह की व्यवस्था करनी होती है. कार्यक्रम के दौरान पशु प्रेमियों के बीच पालतू जानवरों की देखभाल और उनके बेहतर रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई.

अलवर में बनेगा डॉग शेल्टर, कलेक्टर ने दिया भरोसा

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कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला भी मौजूद रहीं. उन्होंने बेजुबान जानवरों की सुरक्षा और देखभाल को लेकर महत्वपूर्ण पहल करने की बात कही. कलेक्टर ने अलवर में डॉग शेल्टर बनाने का भरोसा दिलाया. इसके लिए नगर निगम आयुक्त के साथ एक विशेष टीम गठित की जाएगी, जो शेल्टर बनाने की संभावनाओं और जरूरी व्यवस्थाओं पर काम करेगी.

कलेक्टर ने कहा कि उनके अपने पालतू डॉग ने उन्हें संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाया है. बेजुबान जानवरों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. उनके संरक्षण और देखभाल के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए.

मत्स्य उत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ पशु प्रेम और संरक्षण का संदेश भी दिया गया. डॉग और कैट शो के जरिए लोगों को पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल और बेजुबान जीवों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए प्रेरित किया गया.

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