स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने महिला आरक्षण को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इन दोनों मुद्दों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए. उन्होंने इस मामले में सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए. जावेद ने कहा कि महिला आरक्षण को आगे रखकर परिसीमन का मुद्दा पीछे से लाया जा रहा है.

और पढ़ें

जावेद अख्तर शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां उन्हें महात्मा फुले समता परिषद की तरफ से 'महात्मा फुले समता पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया गया. इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी.

परिसीमन बिल पर क्या बोले जावेद अख्तर

जावेद अख्तर ने महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोड़ने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा- आपने महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ क्यों जोड़ दिया है? ये ऐसा है जैसे युद्ध के दौरान महिलाओं और बच्चों को आगे खड़ा कर दिया जाए, ताकि कोई गोली ना चलाए. वहीं, पीछे से परिसीमन का मुद्दा लाया जा रहा है. अगर आपकी मंशा सही है, तो महिला आरक्षण वाले हिस्से को इससे अलग कर दीजिए. महिला आरक्षण का बिल तो पहले ही पास हो चुका है.

Advertisement

जावेद अख्तर ने ये भी कहा कि विपक्ष की कई बड़ी पार्टियां महिला आरक्षण के लिए अलग से बिल पास कराने को तैयार थीं. ऐसे में दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं थी.

परिसीमन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई

जावेद अख्तर ने परिसीमन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि नए चुनावी क्षेत्र कैसे बनाए जाएंगे और इसके लिए क्या नियम अपनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही इसके बारे में कुछ साफ हो पाएगा.

उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि जिन इलाकों ने परिवार नियोजन के नियमों का पालन नहीं किया, उन्हें ज्यादा सीटें दी जा रही हैं. जावेद के मुताबिक, ये देखना भी जरूरी होगा कि विपक्ष के कौन-कौन से नेता इस फैसले का समर्थन करते हैं. अब इस मुद्दे पर जावेद अख्तर के बयान के बाद महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ लागू करने को लेकर बहस तेज हो गई है.

क्या है परिसीमन और नए बिल का प्रस्ताव?

दरअसल, संविधान (132वां संशोधन) बिल, 2026 में लोकसभा की अधिकतम सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं. इसके अलावा, राज्यों की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव भी है. इस बिल का मकसद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना और महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता तैयार करना बताया जा रहा है.

Advertisement

वहीं, बीजेपी ने शनिवार को परिसीमन बिल का समर्थन करते हुए इसे सिर्फ एक कानून में बदलाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत और सबको साथ लेकर चलने वाला कदम बताया. पार्टी का कहना है कि यह देश की 'नारी शक्ति' को उनका सही हक देने की दिशा में बड़ा फैसला है.

बीजेपी के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें 50 फीसदी तक बढ़ाई जाएंगी. इससे संसद में अलग-अलग राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी. साथ ही, 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता भी साफ होगा.

---- समाप्त ----