दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन 'कवि सम्मेलन' सत्र आयोजित हुआ. इस दौरान अलग-अलग अंदाज के कवियों ने अपनी रचनाएं पेश कीं. कार्यक्रम में हास्य, भावनाओं और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषयों ने दर्शकों का ध्यान खींचा. कवियों की प्रस्तुतियों पर लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया.

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कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश से आए विकास बैरागी से हुई. मंच संचालक ने उन्हें कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाला कवि बताया. इसके बाद ऋषभ शर्मा मंच पर पहुंचे. संचालक ने उनकी लेखनी की तारीफ करते हुए दर्शकों से तालियां बजाने की अपील की. ऋषभ की प्रस्तुति के दौरान भी लोगों ने उत्साह दिखाया.

दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई कर रहीं रागिनी झा धृति ने भी अपनी रचनाएं सुनाईं. मंच संचालक ने बताया कि उनकी कविताओं में श्रृंगार और आध्यात्म का मेल देखने को मिलता है. वह छंद, मुक्तक और गीत जैसी विधाओं में लिखती हैं.

पुलिस अधिकारी से लेकर पत्रकार तक ने सुनाईं रचनाएं

भिषेक गीता शुक्ला रंगमंच की दुनिया में सक्रिय हैं. वह अपनी लेखनी के लिए भी जाने जाते हैं. इसके बाद धर्म राज उपाध्याय ने मंच संभाला. वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर हैं. कार्यक्रम में दर्शकों को उनके काम के साथ-साथ लेखन का अंदाज भी देखने-सुनने को मिला.

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वहीं, आयुषी रखेचा ने प्रेम, करुणा, हास्य और व्यंग्य से जुड़ी कविताएं पेश कीं. वह आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे बड़े संस्थानों में भी काव्य पाठ कर चुकी हैं. कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार और कवि पंकज शर्मा को मंच पर आमंत्रित किया गया. इस तरह स्टेज 7 पर कवि सम्मेलन में अलग-अलग उम्र और अनुभव के रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से शाम को खास बनाया.

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