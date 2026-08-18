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दिल्ली: सफाईकर्मी की हत्या के विरोध में धरना दे रहे AAP विधायक को उठा ले गई पुलिस, सौरभ भारद्वाज का दावा 

दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे आप विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस मंगलवार सुबह उनके घर से ले गई. आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर सादे कपड़ों में विधायक को अगवा करने और पीड़ित परिवार पर जबरन अंतिम संस्कार का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है.

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AAP एमएलए कुलदीप कुमार. (File photo:ITG)
AAP एमएलए कुलदीप कुमार. (File photo:ITG)

कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में पिछले दो दिनों से धरना दे रहे AAP विधायक कुलदीप कुमार को मंगलवार सुबह करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा उनके घर से ले जाने का आरोप लगाया है.

AAP दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक कुलदीप कुमार के आधिकारिक हैंडल से दावा किया गया कि आज सुबह 4 बजे  करीब 20 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पहुंचे और AAP विधायक को अगवा कर ले गए हैं. परिवार को ये नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया गया है. पुलिस ने विधायक को अपना फोन भी साथ ले जाने नहीं दिया.

मुख्यमंत्री से मिलने की अपील

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उन्होंने दावा किया कि कुलदीप कुमार पिछले दिनों से सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे थे. वह मृतक अनिल के परिवार को मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से परिवार से मिलने की मांग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों से मिलने के बजाय विधायक कुलदीप कुमार को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है.

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जबरन अंतिम संस्कार करा रही है पुलिस: AAP नेता

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने एक अन्य पोस्ट में ये भी दावा किया कि पुलिस जबरदस्ती मृत सफाई कर्मचारी का दाह संस्कार करवा रही है. सफाई कर्मचारी की निर्मम हत्या के बाद दो दिन से हजारों सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे थे. उनका कहना था कि सरकार 1 करोड़ मुआवजा दे, मगर अब पुलिस मृत शरीर को जबरदस्ती अस्पताल से घर ले आई है.

उन्होंने पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार कराना का दवाब बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस धमका रही है कि अभी दाह संस्कार करो.

AAP का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने के बजाय पुलिस ने विधायक को उठा लिया. उधर, टीम कुलदीप कुमार ने ये भी दावा किया कि सफाई कर्मचारी के परिवार को डराया-धमकाया जा रहा है और परिवार की सहमति के बिना शव का जबरन अंतिम संस्कार कराने की कोशिश हो रही है.

इससे पहले सोमवार को विधायक ने खुद आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर शव का जबरन दाह संस्कार कराया जाए. उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसी कार्रवाई सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. हालांकि, अभी तक दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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