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दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता, बड़े प्रोटेस्ट का कॉल, AAP भी होगी शामिल

INDIA ब्लॉक के दल दिल्ली में आज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे. विपक्षी दल SIR को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस, CPI, CPI(M), RJD, NCP और RSP समेत कई दल प्रदर्शन में शामिल होंगे.

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विपक्षी दल आज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. (File Photo-PTI)
विपक्षी दल आज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे. (File Photo-PTI)

दिल्ली में आज INDIA ब्लॉक के दल प्रदर्शन करेंगे. यह प्रदर्शन दोपहर 1 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर होगा. विपक्षी दलों ने इसकी तैयारी की है. प्रदर्शन का मेन मुद्दा वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) है. विपक्षी दल इस प्रोसेस का विरोध कर रहे हैं. साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है.

यह प्रदर्शन दिल्ली में INDIA ब्लॉक की साझा रणनीति का हिस्सा है. कांग्रेस के अलावा CPI, CPI(M), RJD, NCP और RSP समेत कई दल इसमें शामिल हैं. दिल्ली कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी गई है. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेगी.

विपक्षी दलों का कहना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. उनका आरोप है कि SIR के जरिए वोटर्स के नाम प्रभावित हो सकते हैं. INDIA ब्लॉक के नेताओं ने इस प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की है.

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यह भी पढ़ें: 'कहना क्या चाहती हैं...', INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च में भड़कीं जया बच्चन, कंगना ने कसा तंज

दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि वोटर लिस्ट लोकतंत्र की बुनियाद है. ऐसे में मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा. विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं.

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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी. विपक्षी दलों ने SIR को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. INDIA ब्लॉक के दलों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहना जरूरी है. इसके लिए वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया साफ और पारदर्शी होनी चाहिए.

इस प्रदर्शन में दिल्ली की विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. कांग्रेस, CPI, CPI(M), RJD, NCP और RSP के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन को लेकर बैठक की थी. इसी बैठक में संयुक्त विरोध का फैसला लिया गया था.

INDIA ब्लॉक के दल इस मुद्दे को आगे भी उठाने की तैयारी में हैं. दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जा रही है. विपक्षी दल SIR को लेकर अपनी आपत्ति चुनाव आयोग और सरकार के सामने रखने की बात कह रहे हैं.

जंतर-मंतर पर बैरिकेडिंग, चुनाव आयोग के बाहर भी सुरक्षा बढ़ी

INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जंतर-मंतर पर बैरिकेडिंग की गई है. चुनाव आयोग के दफ्तर और संसद मार्ग के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. कल भी INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. इसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है.

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आज होने वाला प्रदर्शन भी इसी मुद्दे को लेकर है. विपक्षी दल SIR को वापस लेने और CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाएंगे. दोपहर 1 बजे होने वाले प्रदर्शन पर दिल्ली की सियासत के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी नजर रहेगी.

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