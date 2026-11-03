scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Indian Idol विनर्स में झगड़ा, अयोध्या के ऋषि सिंह ने की अभिजीत सावंत की बेइज्जती! चौंके हिमेश रेशमिया

इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न्स में सिंगर्स के बीच बढ़ते विवाद और झगड़े ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. ऋषि सिंह और अभिजीत सावंत के बीच परफॉर्मेंस को लेकर तीखी बहस हुई.

Advertisement
X
Rishi singh slams Abhijeet sawant (Photo: Screengrab)
Rishi singh slams Abhijeet sawant (Photo: Screengrab)

सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल लेजेंड्स रिटर्न्स में बवाल मचा हुआ है. पहली बार इंडियन आइडल के मंच पर झगड़े और मनमुटाव दिख रहे हैं. क्योंकि ये लेजेंड्स के बीच छिड़ा चैलेंज है. यहां जज से पहले सिंगर्स की आपस में परफॉर्मेंस को लेकर स्कोरिंग को तवज्जो दी गई है, इसलिए शो में झगड़े लगातार हो रहे हैं.

फिर भिड़े अभिजीत-ऋषि
सभी सिंगर्स एक दूसरे की गायिकी में कमियां ढूंढ़ने में लगे हैं. सीजन 13 के विनर ऋषि सिंह ऐसा नाम हैं, जो ज्यादातर सिंगर्स के निशाने पर हैं. क्योंकि उन्होंने लगातार अभिजीत सावंत और अमित सना की परफॉर्मेंस को कम रेटिंग दी है. उनकी गायिकी में कमी निकाली है. इसलिए ऋषि के एक-एक सुर ताल पर बाकी सिंगर्स के कान खड़े हो जाते हैं. अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है जिसमें ऋषि और अभिजीत सावंत के बीच फिर से ठनी है. अभिजीत ने ऋषि की सिंगिंग पर सवाल उठाए, जिससे उनको मिर्ची लग गई.

ऋषि की गायिकी पर उठे सवाल
वीडियो में ऋषि की परफॉर्मेंस के बाद जब स्कोर देने की बारी आई तो अभिजीत ने कम मार्क्स दिए. उन्होंने ऋषि की सिंगिंग पर सवाल उठाते हुए कहा- सिंगिंग में एक होता है दर्द दिखाना. दूसरा होता है एग्रेशन. ऐसा लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड का गला दबा रहे हो. ये सुनकर ऋषि भड़क जाते हैं. वो कहते हैं- आपको मेरी परफॉर्मेंस को सुनकर मजा नहीं आया तो बस इतना बोल दो. इतनी सारी बातें क्यों सुना रहे हो?

सम्बंधित ख़बरें

Himesh Reshammiya scolds rishi singh
इंडियन आइडल विनर ने की बदतमीजी! टशन देख भड़के हिमेश रेशमिया
indian idol legends returns
'तेरी बांहों के झूले में पली', इंडियन आइडल में गूंजी आवाज, खोईं शिल्पा
Indian idol singers fight
इंडियन आइडल में लड़े सिंगर्स, लेजेंड्स का हुआ अपमान! भड़के अभिजीत
Abhijeet Sawant
Indian Idol Winner Struggles: 'दर-दर जाकर मांगा काम', 'इंडियन आइडल' जीतकर भी देखे बुरे दिन, सिंगर का छलका दर्द
neha kakkar rohanpreet singh romantic kissing photo
Neha Kakkar Anniversary: 7 साल छोटे पति की बांहों में रोमांटिक हुईं नेहा कक्कड़, शेयर कीं प्राइवेट KISSING फोटोज
Advertisement

अभिजीत ने ताना मारते हुए कहा- आपको सीखने की चाहत नहीं रही है. अभिजीत की बात पर जज हिमेश रेशमिया ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी बात है. बाल की खाल निकाली जा रही है. 

आखिर में ऋषि ने कहा- मैं मानता हूं यहां बैठे सभी सिंगर्स से मैं बेहतर साउंड करूंगा. सिंगर का ये जवाब सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान दिखे. शो में लड़ाई झगड़े देखकर करिश्मा कपूर भी शॉक्ड दिखीं. वो अपकमिंग वीकेंड के लिए शो में गेस्ट बनकर आई हैं. शो का प्रोमो देखकर इंटरनेट पर हलचल मच गई है. किसी ने ऋषि को उनके बेबाकी और नो फिल्टर एटीड्यूड के लिए प्रेज किया. तो किसी ने उन्हें ट्रोल किया. शख्स ने कहा- ऋषि में घमंड आ गया है.

ऋषि अपने इसी बेबाकपन की वजह से यूजर्स और लेजेंड्स के निशाने पर आ गए हैं. देखना होगा शो में आने वाले दिनों में उनका किससे टशन होता है. मालूम हो, ऋषि ने अपने सीजन में गायिकी से विराट कोहली समेत कई बड़े सेलेब्स को इंप्रेस किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs NZ: 'उम्र से क्या होता है, क्लास आज भी जिंदा है', रोहित-विराट को लेकर मिचेल सेंटनर ने कही दिल जीतने वाली बात |
    जब स्पेस में पहली बार किसी जानवर को भेजा गया, जो स्ट्रीट एक डॉगी थी |
    बेअंत सिंह के हत्यारे को तिहाड़ से पंजाब शिफ्ट करने का IB ने किया विरोध, कहा- चुनाव पर बड़ा असर होगा |
    गुरुग्राम में चिंटेल्स पैराडिसो का एक और टावर गिरेगा, जे ब्लॉक को खतरनाक घोषित किया गया |
    'शर्म आना चाह‍िए, इतना गंदा काम क‍िया', सड़क ठेकेदार पर भड़के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी |
    एयर होस्टेस पानी की बोतल पर रैपर क्यों बांधती हैं? क्या है यह वायरल ट्रिक |
    महंगाई या मोहभंग? कोरोना के बाद पहली बार सोने का इतना बुरा हाल |
    Indian Idol विनर्स में झगड़ा, अयोध्या के ऋषि सिंह ने की अभिजीत सावंत की बेइज्जती! चौंके हिमेश रेशमिया |
    बाजार से महंगा Air Purifier खरीदने की जरूरत नहीं! घर पर सस्ते में बनाएं प्यूरिफायर |
    'धनंजय सिंह, अभय सिंह और ब्रजेश सिंह मेरी दरबारी करते हैं', राजभर ने खुद को शामिल किया बाहुबलियों की लिस्ट में
    Advertisement