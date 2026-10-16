दिल्ली में आज कहां-कहां लग सकता है जाम? घर से निकलने से पहले जान लें एडवाइजरी

दिल्ली में आज शुक्रवार 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक, दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर असर पड़ने की आशंका है. ऐसे में वाहन चालकों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है.

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपने रास्ते की जानकारी ले लें. सफर के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलें, ताकि रास्ते में जाम की वजह से परेशानी न हो. जहां तक संभव हो, लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. पुलिस ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मौजूदा हालात के मुताबिक, ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

कनॉट प्लेस के आसपास इन सड़कों पर पड़ सकता है असर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के चलते संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग और पंचकुइयां रोड पर यातायात प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा बसंत लेन, चेल्म्सफोर्ड रोड, मिंटो रोड और बाराखंभा रोड पर भी वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है.

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कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ, रेल भवन के आसपास की सड़कें और रफी मार्ग भी प्रभावित होने वाली सड़कों में शामिल हैं. सी-हेक्सागन, पटेल चौक, मंडी हाउस और विंडसर प्लेस के आसपास भी ट्रैफिक की स्थिति पर असर पड़ने की आशंका है.

🚨 ट्रैफ़िक एडवाइज़री ​16.10.2026 को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में एक प्रस्तावित सभा के मद्देनजर, कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कुछ सड़कों पर ट्रैफ़िक की आवाजाही अपराह्न 03:00 बजे से प्रभावित होने की संभावना है। ​यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, पर्याप्त यात्रा समय रखें, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ट्रैफ़िक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। ​मौजूदा स्थिति के आधार पर ट्रैफ़िक डायवर्जन लागू किया जा सकता है। ​अपडेट रहें और रीयल- अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के हैंडल को फ़ॉलो करें। ​फ़ेसबुक: https://t.co/XMFa7Ld8gD ​प्लेटफ़ॉर्म X: https://t.co/hro9F9Bmge ​इंस्टाग्राम: https://t.co/aL9StmHNJn ​व्हाट्सएप: 8750871493 ​हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444 ​दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता। ​#DelhiTrafficPolice #TrafficAdvisory #DelhiTrafficUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, गोल डाकखाना और अशोक रोड पर भी ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. अशोक रोड पर जीपीओ से सी-हेक्सागन तक के हिस्से में वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. इसके अलावा तिलक मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है.

इन सड़कों से होकर गुजरने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों पर विचार करना चाहिए. खासकर कनॉट प्लेस और नई दिल्ली के आसपास जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा पहले से तय करनी चाहिए.

ट्रैफिक पुलिस ने की लोगों से सहयोग की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है. ऐसे में लोगों को मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए.

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ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर आप शुक्रवार को कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, पटेल चौक या नई दिल्ली के दूसरे व्यस्त इलाकों में जाने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले समय और रास्ते का ध्यान रखें. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से भी जाम में फंसने की परेशानी कम हो सकती है.

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