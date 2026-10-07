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प्रोटेस्ट के बीच जान लीजिए दिल्ली में आज ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है?

चुनाव आयोग के बाहर आज प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक कश्मीरी गेट और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है.

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विपक्ष के प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है. (File Photo-PTI)
विपक्ष के प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवायजरी जारी की है. (File Photo-PTI)

दिल्ली में आज प्रोटेस्ट को लेकर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEC) के ऑफिस के बाहर आज प्रदर्शन प्रस्तावित है. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कश्मीरी गेट और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

प्रस्तावित प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक है. इस दौरान लोगों को प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी गई है. पुलिस ने यात्रियों से घर से निकलने से पहले अपना रूट प्लान करने को कहा है. साथ ही वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.

कश्मीरी गेट के आसपास ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर होना है. इसके चलते कश्मीरी गेट और आसपास की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन रास्तों पर जाने से बचें. जरूरी होने पर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें. इससे ट्रैफिक जाम से बचने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द, इस्तीफे और महाभियोग की सुगबुगाहट के बीच फैसला

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एडवाइजरी में वाहन चालकों से धैर्य रखने को कहा गया है. पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. पुलिस ने कहा है कि रास्तों पर लगाए गए डायवर्जन साइन को ध्यान से देखें. ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें. इससे प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक को सुचारू रखने में मदद मिलेगी.

बारापुला और रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी जाम

दिल्ली के बारापुला फेज-III एलिवेटेड रोड पर एक बार फिर ट्रैफिक प्रभावित है. नोएडा लिंक रोड और मयूर विहार फेज-1 से बारापुला और रिंग रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर भारी जाम है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, गूगल मैप्स पर बारापुला फेज-III के मौजूदा ट्रैफिक की सही जानकारी नहीं दिख रही है. इसके चलते लोग लगातार इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और बारापुला जंक्शन पर भारी जाम लग गया है.

जाम को देखते हुए बारापुला फेज-III से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. ट्रैफिक को NH-24 और DND की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से प्रभावित रास्ते से बचने और NH-24 या DND के रास्ते जाने की सलाह दी है. मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद हैं और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हैं.

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घर से निकलने से पहले रूट करें प्लान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें. अगर कश्मीरी गेट या आसपास के इलाके से होकर जाना जरूरी नहीं है, तो वैकल्पिक रास्ता चुनें. पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: 'कहना क्या चाहती हैं...', INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च में भड़कीं जया बच्चन, कंगना ने कसा तंज

एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने और पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने से सफर को आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है. प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक प्रस्तावित है. इस दौरान कश्मीरी गेट के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ने की संभावना है. ऐसे में लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी गई है.


 

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