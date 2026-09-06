'कॉलेज में अच्छे हॉस्टल न होने के कारण...', बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के हादसे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. रविवार दोपहर डेढ़ बजे हुए इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की खबर सामने आई है. इस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि, यह बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने कहा, 'सत्य निकेतन में इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है. कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं.'



उन्होंने कहा, 'मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुंचें, घायलों को तुरंत सर्वोत्तम संभव इलाज मिले, ताकि किसी को भी बचाने में कोई कसर न छोड़ी जाए. कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं.'

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी शामिल हैं।



मेरी अपील है कि NDRF, दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दल हर संभव प्रयास करके हर एक छात्र तक पहुँचें, घायलों को… https://t.co/uQi7H8HPra — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2026

राहुल गांधी ने आगे कहा कि, छात्रों का जीवन पहले ही संघर्षों से भरा था - अब हालात जानलेवा हैं. कॉलेज या विश्वविद्यालय में अच्छे हॉस्टल न होने के कारण छात्र PG में एक छत के नीचे 40-40 की संख्या में, अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं.हर छात्र की जान कीमती है और उसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए.

Advertisement

वहीं सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि, दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैंपस के पास बिल्डिंग ढहने समाचार झकझोरने वाला है. बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हैं जिनमें कई छात्र भी हैं. सभी की कुशलता की कामना करती हूं. ईश्वर सबको सुरक्षित रखें. प्रशासन से अपील करती हूं कि राहत एवं बचाव कार्य तेज किया जाए ताकि हर पीड़ित तक समय से मदद पहुंच सके. NSUI और कांग्रेस के साथी मौके पर यथासंभव मदद कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.



---- समाप्त ----