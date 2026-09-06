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कार्तिक आर्यन की कैप्टन इंडिया क्यों 5 साल तक अटकी रही? अब भरी उड़ान

‘कैप्टन इंडिया’ का ऐलान पहली बार 2021 में हुआ था. तब फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता करने वाले थे और कार्तिक आर्यन एक भारतीय वायुसेना के पायलट की भूमिका में नजर आने वाले थे. कहानी भारत के एक बड़े मानवीय निकासी अभियान से प्रेरित बताई गई थी, जिसमें हजारों लोगों को संकट के बीच सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाती है.

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कार्तिक आर्यन की कैप्टन इंडिया फिल्म की शूटिंग शुरू. (Photo: ITG)
कार्तिक आर्यन की कैप्टन इंडिया फिल्म की शूटिंग शुरू. (Photo: ITG)

कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘कैप्टन इंडिया’ आखिरकार उड़ान भरती नजर आ रही है. करीब पांच साल से बन रही इस फिल्म ने इस दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे. निर्देशक बदला, विवादों में फंसी और लंबे वक्त तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हो सकी. अब फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हो चुकी है. फिल्म का निर्देशन शिमित अमीन कर रहे हैं.

शिमित अमीन ने एक सितंबर 2026 से फिल्म की शूटिंग शुरू की और 4 सितंबर को पूरी टीम के नाम एक हाथ से लिखा नोट साझा किया. इस नोट में उन्होंने फिल्म के मुश्किल दौर में प्रोजेक्ट के साथ बने रहने के लिए टीम का शुक्रिया अदा किया.

उन्होंने लिखा कि अब इस अच्छी फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी पूरी टीम के कंधों पर है और जिस ऊर्जा के साथ सभी काम कर रहे हैं, वह ‘जादुई’ है. अमीन ने टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यह दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है और उन्हें हर उस शख्स पर गर्व है, जो इस फिल्म का हिस्सा है.

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कार्तिक आर्यन ने शिमित अमीन का यही नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने फिल्म के सेट से अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा, मावेरिक के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार.

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पांच साल पहले हुआ था ऐलान

‘कैप्टन इंडिया’ का ऐलान पहली बार 2021 में हुआ था. तब फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता करने वाले थे और कार्तिक आर्यन एक भारतीय वायुसेना के पायलट की भूमिका में नजर आने वाले थे. कहानी भारत के एक बड़े मानवीय निकासी अभियान से प्रेरित बताई गई थी, जिसमें हजारों लोगों को संकट के बीच सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाती है.

हालांकि, फिल्म का सफर शुरू से आसान नहीं रहा. प्रोड्यूसर सुभाष काले, जो ‘ऑपरेशन यमन’ से जुड़े थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘कैप्टन इंडिया’ की कहानी उनके प्रोजेक्ट से मिलती-जुलती है. उनका प्रोजेक्ट 2015 में यमन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन राहत पर आधारित था.

बाद में यह विवाद सुलझ गया. सुभाष काले ने बताया था कि उन्होंने हरमन बावेजा से बात की और दोनों पक्षों के बीच प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर गलतफहमी थी. इसके बाद फिल्म में एक और बड़ा बदलाव हुआ. हंसल मेहता की जगह शिमित अमीन ने निर्देशक की कमान संभाल ली.

लंबे ब्रेक के बाद शिमित अमीन की वापसी

शिमित अमीन हिंदी सिनेमा के चर्चित निर्देशकों में गिने जाते हैं. उन्होंने ‘चक दे! इंडिया’ और ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. अब वह लंबे अंतराल के बाद फीचर फिल्म निर्देशन में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में ‘कैप्टन इंडिया’ उनकी वापसी वाली अहम फिल्मों में से एक मानी जा रही है.

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कार्तिक आर्यन भी पहले इस फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने इसे एक प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी बताया था और कहा था कि इस ऐतिहासिक अध्याय को पर्दे पर निभाना उनके लिए सम्मान की बात है.

फिल्म के बारे में हंसल मेहता ने पहले कहा था कि यह ऐसे शख्स की कहानी है, जो अपने निजी दुख से आगे बढ़कर हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है. वहीं प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने इसे मुश्किल हालात के सामने इंसानी जज्बे के खड़े होने की कहानी बताया था. फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ पार्वती थिरुवोथु और मनीष चौधरी भी नजर आएंगे.

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