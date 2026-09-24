रेस में कोई और दौड़ा, हाइट-चेस्ट किसी और की नापी... दिल्ली पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े का गजब खेल

दिल्ली के डीपीए वजीराबाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पद के लिए चल रहे फिजिकल एंड्यूरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PEMT) के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. हाइट और चेस्ट मेजरमेंट का इंतजार कर रहा 19 साल का एक उम्मीदवार संदिग्ध हालत में पकड़ा गया, जिसकी पहचान हरियाणा के सोनीपत के अक्षित के रूप में हुई है.

और पढ़ें

यह मेजरमेंट 1600 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप के बाद होता है. बताया जा रहा है कि अक्षित के शरीर पर पसीना या धूल नहीं थी. साथ के कैंडिडेट ने भी बताया कि यह वही व्यक्ति नहीं है जिसने फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया था.

यह भी पढ़ें: पैर में पट्टी, लंगड़ाते हुए कोर्ट पहुंचा कालकाजी गैंगरेप का आरोपी आसिफ, Video

लगातार पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके भाई ने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देने के लिए एक व्यक्ति का इंतजाम किया था, जो छेड़छाड़ किए गए एडमिट कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर आया था और फिजिकल टेस्ट देने के बाद चला गया.

जाने से पहले, उस व्यक्ति ने कैंडिडेट को चेस्ट नंबर दे दिया था ताकि वह बायोमेट्रिक और मेज़रमेंट टेस्ट दे सके. कैंडिडेट को सोनिया विहार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है और इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है.

Advertisement

फिजिकल टेस्ट देते वक्त युवक की मौत

इस बीच फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PEMT) के दौरान कुछ दिन पहले एक दुखद घटना घटी. कॉन्स्टेबल रैंक की भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे एक 23 वर्षीय उम्मीदवार की दौड़ के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, अनूपशहर के सलामतपुर स्थित नेता नगर गांव के सौरव कुमार सोमवार सुबह रेस इवेंट के दौरान पहले तीन राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए. इसके बाद उन्हें परेशानी महसूस हुई और वह ट्रैक के किनारे चले गए, जहां अन्य उम्मीदवार पहले से बैठे थे और वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो कर गिर पड़े. इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

---- समाप्त ----