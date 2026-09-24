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Moong Dal Modak: बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में रखे बेसन और पीली मूंग दाल से बनाएं टेस्टी मोदक, बाप्पा को लगाएं भोग

Moong Dal Modak: अगर आप भी कल गणपति विसर्जन से पहले बाप्पा के लिए उनकी पसंदीदा चीजों का भोग लगाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको बाजार से मोदक या मिठाई लाने की जरूरत नहीं है. घर में रखे बेसन और मूंग दाल से आप टेस्टी और खस्ता मोदक बना सकते हैं.

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Moong dal modak (Photo: ITG)
Moong dal modak (Photo: ITG)

गणेश उत्सव के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है. लेकिन अगर आप बाजार की मिलावटी और महंगी मिठाइयों से बचना चाहते हैं, तो घर की रसोई में रखी पीली मूंग दाल और बेसन का इस्तेमाल करके एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक मोदक तैयार कर सकते हैं.

मूंग दाल की पौष्टिकता और बेसन की सोंधी खुशबू मिलकर इस मोदक को एकदम हलवाई जैसा दानेदार और शाही स्वाद देती है. जब देसी घी और इलायची की खुशबू से महकते इन मोदकों का भोग आप बाप्पा को लगाएंगे, तो घर का हर सदस्य आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा. इसे बनाना बहुत आसान है और यह हफ्तों तक खराब भी नहीं होता. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका!

सामग्री:

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1/2 कप पीली मूंग दाल (धुली हुई)

1/2 कप बेसन

3/4 कप पिसी हुई चीनी या गुड़ का पाउडर

1/2 कप देसी घी

1/4 कप बारीक कटे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

2 बड़े चम्मच मलाई या दूध (यदि आवश्यकता हो)

मोदक का सांचा (Mold)

बनाने की विधि:

दाल भूनें और पीसें: सबसे पहले पीली मूंग दाल को सूती कपड़े से पोंछकर साफ कर लें. अब इसे एक कढ़ाई में सूखा (Dry roast) धीमी आंच पर 4-5 मिनट हल्का सुनहरा होने तक भूनें. ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में डालकर एकदम महीन या हल्का दानेदार पाउडर बना लें.

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बेसन और दाल भूनें: कढ़ाई में देसी घी गर्म करें. उसमें बेसन और पिसी हुई मूंग दाल का पाउडर डालें. धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि मिश्रण का रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और उसमें से बढ़िया सोंधी खुशबू न आने लगे.

मेवे और इलायची मिलाएं: अब इसमें कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) और इलायची पाउडर डालकर 1 मिनट के लिए और भून लें.

मीठा मिलाएं: गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. गुनगुने मिश्रण में पिसी हुई चीनी या गुड़ का पाउडर मिलाएं. (यदि मिश्रण सूखा लगे और मोदक न बंधें, तो इसमें 1-2 चम्मच मलाई या हल्का गर्म दूध मिला लें).

मोदक का आकार दें: मोदक के सांचे को थोड़े से घी से ग्रीस करें. तैयार मिश्रण को सांचे में दबा-दबाकर भरें और फिर सांचा खोलकर खूबसूरत मोदक निकाल लें.

सर्व करें: तैयार हैं आपके एकदम शुद्ध, दानेदार और स्वादिष्‍ट मूंग दाल-बेसन के मोदक. गणेश जी को इसका भोग लगाएं और सर्व करें!

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