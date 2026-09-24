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Ganesh Visarjan 2026 City Wise Timing: दिल्ली से लेकर मुंबई तक... आज क्या रहेगी सभी शहरों में गणेश विसर्जन की टाइमिंग

Ganesh Visarjan 2026 City Wise Timing: 10 दिनों के पावन गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के विसर्जन के साथ होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुभ मुहूर्त में गणेश विसर्जन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. जानें मुंबई, दिल्ली, पुणे समेत प्रमुख शहरों की सटीक टाइमिंग.

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गणपति जी का विसर्जन (File photo-PTI)
गणपति जी का विसर्जन (File photo-PTI)

Ganesh Visarjan 2026 City Wise Timing: गणेशोत्सव का 10 दिवसीय पावन पर्व गणपति बप्पा की भक्ति, सेवा और उल्लास का प्रतीक माना जाता है. गणेश चतुर्थी से स्थापित श्री गणेश जी का 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी को बड़े ही धूमधाम और अश्रुपूरित नेत्रों से विसर्जन किया जाता है. भक्त बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि वे अगले वर्ष फिर से जल्दी आएं. वर्ष 2026 में गणेश विसर्जन का मुख्य पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शुभ मुहूर्त में गणेश विसर्जन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और बप्पा भक्तों के सारे कष्ट अपने साथ ले जाते हैं.

गणेश विसर्जन 2026 तिथि 

द्रिक पंचांग के अनुसार, गणेश जी का विसर्जन इस बार 25 सितंबर 2026 को किया जाएगा. 

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शहरों के अनुसार गणेश विसर्जन की टाइमिंग

मुंबई

प्रातः काल (सुबह) मुहूर्त: सुबह 06:26 बजे से सुबह 07:57 बजे तक

पूर्वाह्न (दोपहर) मुहूर्त: सुबह 09:28 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

अपराह्न (शाम) मुहूर्त: दोपहर 03:32 बजे से शाम 05:03 बजे तक

रात्रि मुहूर्त: रात 08:03 बजे से रात 10:59 बजे तक

दिल्ली

प्रातः काल (सुबह) मुहूर्त: सुबह 06:10 बजे से सुबह 07:41 बजे तक

पूर्वाह्न (दोपहर) मुहूर्त: सुबह 09:12 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक

अपराह्न (शाम) मुहूर्त: दोपहर 01:46 बजे से दोपहर 03:17 बजे तक

रात्रि मुहूर्त: शाम 06:19 बजे से रात 09:17 बजे तक

पुणे

प्रातः काल (सुबह) मुहूर्त: सुबह 06:22 बजे से सुबह 07:53 बजे तक

पूर्वाह्न (दोपहर) मुहूर्त: सुबह 09:24 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक

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अपराह्न (शाम) मुहूर्त: दोपहर 03:28 बजे से शाम 04:59 बजे तक

रात्रि मुहूर्त: रात 07:59 बजे से रात 10:55 बजे तक

अहमदाबाद

प्रातः काल (सुबह) मुहूर्त: सुबह 06:28 बजे से सुबह 07:59 बजे तक

पूर्वाह्न (दोपहर) मुहूर्त: सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक

अपराह्न (शाम) मुहूर्त: दोपहर 03:34 बजे से शाम 05:05 बजे तक

रात्रि मुहूर्त: रात 08:05 बजे से रात 11:01 बजे तक 

जयपुर

प्रातः काल (सुबह) मुहूर्त: सुबह 06:17 बजे से सुबह 07:48 बजे तक

पूर्वाह्न (दोपहर) मुहूर्त: सुबह 09:20 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक

अपराह्न (शाम) मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 03:24 बजे तक

रात्रि मुहूर्त: शाम 06:26 बजे से रात 09:24 बजे तक

लखनऊ व कानपुर

प्रातः काल (सुबह) मुहूर्त: सुबह 05:56 बजे से सुबह 07:27 बजे तक

पूर्वाह्न (दोपहर) मुहूर्त: सुबह 08:58 बजे से दोपहर 12:01 बजे तक

अपराह्न (शाम) मुहूर्त: दोपहर 01:32 बजे से दोपहर 03:03 बजे तक

रात्रि मुहूर्त: शाम 06:05 बजे से रात 09:03 बजे तक

गणेश विसर्जन के समय ध्यान रखने योग्य जरूरी नियम

- विसर्जन के समय काले रंग के कपड़े पहनने से बचें; पीले, लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है.

- जल में बप्पा की प्रतिमा को कभी भी जोर से न फेंकें, बल्कि बेहद आदरपूर्वक और धीरे-धीरे जल में प्रवाहित करें.

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- विसर्जन के दिन घर में पूर्ण सात्विक माहौल रखें और मांस-मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन न करें.

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