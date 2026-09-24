फिरोजपुर में 6.255 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, ड्रोन से आती थी ड्रग्स की खेप

पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 6.255 किलो हेरोइन बरामद की गई है. यह कार्रवाई अरिफ के इलाके में सद्दू शाह वाला गांव की अनाज मंडी के पास की गई. पुलिस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर जाल बिछाकर तीनों को पकड़ा.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने बताया कि CIA टीम ने सूचना मिलने के बाद इलाके में निगरानी बढ़ाई थी. इसी दौरान तीन संदिग्धों को रोका गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जखरावा गांव निवासी सुखचैन सिंह (40), भाला फराया मल्ल निवासी रेशम सिंह उर्फ कक्कड़ (54) और जिले के लंगेआना गांव निवासी जीवन नाथ उर्फ जोगी करनैल सिंह (25) के रूप में हुई है.

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पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि बरामद नशीले पदार्थ की खेप हाल ही में जखरावा गांव निवासी मुख्य आरोपी सतनाम सिंह उर्फ सत्ती और एक नाबालिग तक पहुंची थी. दोनों फिलहाल फरार हैं. गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति कथित तौर पर इस खेप को सद्दू शाह वाला के पास आगे बांटने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें दबोच लिया गया.

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ड्रोन से पहुंचती थी हेरोइन की खेप

SSP भूपिंदर सिंह के मुताबिक सतनाम सिंह कथित तौर पर ड्रोन ड्रॉप के जरिए हेरोइन की खेप हासिल करता था. इसके बाद सुखचैन सिंह, रेशम सिंह और जीवन नाथ नशीले पदार्थ को आगे बेचते थे. पुलिस अब फरार मुख्य आरोपी और नाबालिग की तलाश में जुटी है. बरामद 6.255 किलो हेरोइन को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सतनाम सिंह, जीवन नाथ, रेशम सिंह और संबंधित नाबालिग के खिलाफ पहले भी अलग-अलग थानों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और नशीले पदार्थ की सप्लाई से संबंधित जानकारी जुटा रही है.

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