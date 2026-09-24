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'बायोपिक में हो मेरी लव स्टोरी...' वीरेंद्र सहवाग ने जताई ख्वाहिश

क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अब गेम शो राइज एंड फॉल सीजन 2 को होस्ट करने वाले हैं. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी बॉयोपिक का जिक्र किया.

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अपनी लव स्टोरी को बॉयोपिक में शामिल करने चाहते हैं.
अपनी लव स्टोरी को बॉयोपिक में शामिल करने चाहते हैं.

क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जादू दिखाने के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अब नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं. वह अब मनोरंजन की दुनिया में कदम रख रहे है. वह अमेजन एमएक्स प्लेयर के रियलिटी गेम शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' को होस्ट करने जा रहे है.

यह शो 26 सितंबर को प्रीमियर होगा. इस शो को लेकर दिए इंटरव्यू के दौरान सहवाग ने कहा कि वह चाहते हैं की अगर उनकी बॉयोपिक बनती है तो उसमें उनकी पत्नी आरती के साथ उनकी लव स्टोरी भी दिखाई जाए.

एक इंटरव्यू के दौरान सहवाग ने बताया कि उन्हें क्रिकेट छोड़कर किसी और दूसरे शो को होस्ट करने का नॉलेज नहीं है. ऐसे में जब उन्होंने इस शो के लिए हामी भरी तो उनके बेटे भी चौंक गए थे. सहवाग ने बताया कि उनके बेटों ने उनसे पूछा, “पापा, आप क्या कर रहे हो? आप शो कैसे होस्ट करोगे? वहां तो बड़े-बड़े झगड़े होते हैं, आप उन्हें कैसे संभालोगे? 

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सहवाग ने अपने बेटे आर्यवीर और वेदांत के बारे में बातें की. सहवाग का मानना हैं कि उनके बेटों को उनकी नाम की वजह से फायदे बेशक मिलते हैं, लेकिन इसी नाम के साथ तुलना का दबाव भी बना रहता है. जरूरी नहीं कि उनके बेटे भी वही मुकाम हासिल करें जो उन्होंने किया. वह अपने बेटों पर खुद जैसा बनने का दबाव नहीं डालते हैं.

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सहवाग से जब पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी पर बायोपिक बने तो क्या वह इसके लिए तैयार होंगे, तो उन्होंने बिना देर किए हां कहा. उन्होंने कहा कि वह चाहते है अगर उन पर कोई फिल्म बने तो उसमें उनकी लव स्टोरी भी शामिल होनी चाहिए. हालांकि, पर्दे पर उनका किरदार कौन निभाएगा, इसे लेकर सहवाग ने कोई नाम नहीं सुझाया. उन्होंने कहा, 'मैं इसका फैसला निर्माता और निर्देशक पर छोड़ना चाहूंगा. आज के दौर में सभी एक्टर अच्छे हैं. मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता.'

पिछले कुछ समय से सहवाग की निजी जिंदगी उनकी तलाक की खबर को लेकर भी चर्चा में रही है. जनवरी 2025 से सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत की अलगाव की खबर सामने आती रही हैं. हालांकि, दोनों ने इस खबर की सही होने की कभी पुष्टि नहीं की. सहवाग का कहना है कि वे सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा पर ध्यान नहीं देते.

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