scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की एक्सीडेंट में मौत, जंतर-मंतर पर ड्यूटी पर था तैनात

गुरुग्राम के मानेसर इलाके में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की पहचान कांस्टेबल अमित के रूप में हुई है, जो हरियाणा के मानेसर के बासलंबी गांव के रहने वाले थे.

Advertisement
X
कांस्टेबल को जंतर-मंतर पर नाइट ड्यूटी में तैनात किया गया था. (Photo: Representational)
कांस्टेबल को जंतर-मंतर पर नाइट ड्यूटी में तैनात किया गया था. (Photo: Representational)

गुरुग्राम के मानेसर इलाके में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. मृतक की पहचान कांस्टेबल अमित के रूप में हुई है, जो हरियाणा के मानेसर के बासलंबी गांव के रहने वाले थे.

कांस्टेबल अमित को जंतर-मंतर पर नाइट ड्यूटी में तैनात किया गया था. सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान हरियाणा के मानेसर में पटौदी रोड, NH8 पर एक हादसा हो गया. हादसे के बाद उन्हें आईएमटी मानेसर के सिल्वर स्ट्रैक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

बता दें, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. पार्टी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था. पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी.

सम्बंधित ख़बरें

CJP Protest, Jantar Mantar, Ashutosh Ranka, Saurav Das
'24 घंटे में दें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख, वरना...', CJP का अल्टीमेटम
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 12 अक्टूबर 2026, सोमवार की अहम खबरें
सड़कों पर उतरा विरोध-प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक पहुंच पाएगा? देखें
Delhi traffic advisory
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
मार्च से पहले INDIA ब्लॉक को झटका, CJI ने मुलाकात से किया इनकार

इसके बावजूद पार्टी समर्थकों के जुटने की आशंका को देखते हुए राजधानी में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. दिल्ली में 20 हजार से ज्यादा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Navratri Vrat Rules: नवरात्र में व्रती रहें सावधान! सिर्फ खान-पान नहीं, इन गलतियों से भी टूट सकता है व्रत |
    भारत की जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने की गेंदबाजों की तारीफ, अभिषेक-ईशान को भी सराहा |
    दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की एक्सीडेंट में मौत, जंतर-मंतर पर ड्यूटी पर था तैनात |
    'मैं दलित हूं, मुझे मां-बहन की गालियां दी गईं... राहुल जी से शिकायत करूंगी', अजय राय से झड़प पर बोलीं कांग्रेस नेत्री ममता चौधरी |
    दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, CEC के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता |
    साउथ कोरिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला सफल टेस्ट किया |
    एजाज खान ने विदेशी हसीना संग किया Liplock, यूजर्स ने पढ़ाया इस्लाम का पाठ, हेटर्स से बोले- एडल्ट फिल्में... |
    बिजनौर के गांव ने पेश की भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम महिला के इंतकाल पर रोक दी रामलीला |
    संजू को और कितनी मोहलत? वैभव की एंट्री पर कब तक ब्रेक! |
    सपा सांसद राजीव राय की दिल्ली पुलिस से हुई तीखी बहस, VIDEO
    Advertisement