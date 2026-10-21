दिल्ली में पुराने RTR फ्लाईओवर पर 25 अक्टूबर तक बंद रहेगा ट्रैफिक, राजघाट के आसपास भी डायवर्जन

दिल्ली में पुराने राव तुला राम (RTR) फ्लाईओवर पर दरारें मिलने के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को बताया कि IGI एयरपोर्ट की तरफ से वसंत विहार जाने वाले फ्लाईओवर के हिस्से को 25 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा. फ्लाईओवर पर दो जगह सड़क में दरारें देखी गई थीं, जिसके बाद एहतियातन यह फैसला लिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, दरारों की जानकारी मिलने पर लोक निर्माण विभाग (PWD) को मरम्मत के लिए सूचित किया गया, ताकि किसी हादसे की आशंका को टाला जा सके.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, वसंत विहार की तरफ जाने वाले वाहनों को फ्लाईओवर के पास बनी सर्विस रोड से निकाला जा रहा है. इसके कारण फ्लाईओवर के पीछे वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फ्लाईओवर के दोनों क्षतिग्रस्त हिस्सों की स्थिति को देखते हुए पूरी कैरिजवे को बंद करना जरूरी था. सड़क के किसी एक हिस्से पर भी ट्रैफिक चालू रखना फिलहाल संभव नहीं था.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, फ्लाईओवर पर दरारें दिखाई देने के बाद संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया. पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी Google Maps पर भी अपडेट कर दी है और फ्लाईओवर को बंद दिखाया गया है. इसके अलावा, मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके. पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को रास्ता बंद होने और वैकल्पिक मार्ग के बारे में जानकारी दी है.

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लोक निर्माण विभाग (PWD) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर फ्लाईओवर के दोनों प्रभावित हिस्सों की मरम्मत कर रहा है. PWD के एक अधिकारी के मुताबिक, पुराने RTR फ्लाईओवर के गैप स्लैब सेक्शन में कंक्रीट खराब होने, दरारें दिखाई देने और अंदर इस्तेमाल की गई लोहे की सरियों के खुले होने जैसी समस्याएं मिली हैं. फ्लाईओवर की संरचना में इस तरह की खराबी को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक रोक दिया गया. इसके बाद विभाग ने मरम्मत और मजबूती से जुड़े जरूरी काम शुरू किए.

PWD अधिकारी ने बताया कि मरम्मत का काम 26 अक्टूबर की सुबह तक पूरा होने की उम्मीद है. हालांकि, कंक्रीट की मरम्मत के बाद उसे पर्याप्त मजबूती हासिल करने के लिए 48 घंटे तक का समय दिया जाएगा. अधिकारी के मुताबिक, कंक्रीट को निर्धारित समय तक मजबूत होने देने के बाद ही फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बहाल किया जाएगा. ऐसे में मरम्मत पूरी होने और वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू होने के बीच कंक्रीट के मजबूत होने की प्रक्रिया भी अहम होगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजघाट के आसपास भी ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है. गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके मद्देनजर आसपास की कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध, वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने और डायवर्जन लागू करने की संभावना है. पुलिस के मुताबिक, ये व्यवस्थाएं मौके पर ट्रैफिक की स्थिति और जरूरी परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखकर लागू की जाएंगी.

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ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जिन सड़कों पर असर पड़ सकता है, उनमें ITO चौक से दिल्ली गेट के बीच BSZ मार्ग शामिल है. इसके अलावा शांति वन चौक से IP फ्लाईओवर तक का रास्ता, दिल्ली गेट से एनएस मार्ग के बीच आसफ अली रोड और शांति वन चौक से निषाद राज मार्ग तक का हिस्सा भी प्रभावित हो सकता है. गुरु नानक चौक से रंजीत सिंह फ्लाईओवर के बीच की सड़क और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक के हिस्से पर भी ट्रैफिक व्यवस्था बदली जा सकती है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जरूरत पड़ने पर ITO चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांति वन चौक, राजघाट DTC डिपो और IP फ्लाईओवर के पास वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जा सकता है. हालांकि, इन स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का फैसला मौके की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान इन रास्तों से गुजरने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है. पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, वाहन चालकों को संकेतों और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को फ्लाईओवर की मरम्मत के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और जहां संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. एडवाइजरी में आस्था कुंज पार्क, नेहरू प्लेस और आसपास की सड़कों की ओर गैर-जरूरी आवाजाही से बचने को कहा गया है. इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल के आसपास सड़क किनारे या अनधिकृत जगह पर वाहन पार्क नहीं करने की भी अपील की गई है. लोगों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले अपने रास्ते की जानकारी ले लें, ताकि ट्रैफिक जाम में फंसने से बचा जा सके.

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