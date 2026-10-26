दिल्ली: नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने की सूचना, मौके पर भेजी गईं 6 दमकल गाड़ियां

दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने की सूचना मिली है. ब्रिटिशकाल में बनी इस प्रमुख सरकारी इमारत में धुआं उठता दिखाई दिया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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दमकल विभाग को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर इसकी सूचना मिली थी. दमकल विभाग ने तुरंत छह गाड़ियां मौके पर भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल धुआं उठने के कारणों की जांच की जा रही है.

दमकल विभाग का कहना है कि उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में धुआं उठने की सूचना मिली थी. जिसके बाद उन्होंने छह गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा. फिलहाल धुएं पर काबू कर लिया गया है. अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस के मुताबिक, इमारत की छत पर मरम्मत का काम चल रहा था, जहां कुछ मजदूर मौजूद थे. छत पर रखे एक पुराने प्लास्टिक के पानी के टैंक में आग लगी थी, लेकिन मजदूरों ने आग को बुझा दिया.

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दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा, 'आग बुझा दी गई है, अंदर कुछ तोड़-फोड़ का काम चल रहा था. आग छोटी थी, कोई हताहत नहीं हुआ है.'

राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने बताया कि संसद जाते समय उन्होंने धुआं देखा था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'संसद जाते समय मैंने नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से घना धुआं उठता देखा. ऐसा लगता है कि वहां आग लगी.'

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