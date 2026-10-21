दिवाली से पहले ही दिल्ली में दमघोंटू हुई हवा, अक्टूबर में सबसे खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

दिवाली के बाद अक्सर वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इस बार आलम ये है कि वायु गुणवत्ता पहले ही खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. 21 अक्टूबर की रात जब दिल्ली के ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब शहर के 53 में से 45 एयर मॉनिटर पर प्रदूषण का स्तर खराब या उससे भी बदतर दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों में यह बात सामने आई है. CPCB की रीडिंग के मुताबिक, रात 1 बजे दिल्ली में PM2.5 का औसत स्तर 191.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था. यह CPCB के पैमाने पर बेहद खराब श्रेणी में आता है.

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14 अक्टूबर से शुरू हुए हफ्ते में यह सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला समय था. भारत में PM2.5 की तय सीमा पूरे दिन के औसत के हिसाब से 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है. CPCB ने यह राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 2009 में तय किया था.

दिल्ली की हवा की स्थिति आमतौर पर दिन के एक AQI आंकड़े से बताई जाती है. इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस अक्टूबर में हवा की स्थिति कुछ बेहतर रही है. CPCB के दैनिक बुलेटिन के मुताबिक, 20 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 179 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है. 1 से 20 अक्टूबर के बीच औसत AQI 154.6 रहा, जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान यह 178.7 था. बुलेटिन के मुताबिक, इस अवधि में किसी भी दिन AQI खराब या उससे बदतर श्रेणी में नहीं पहुंचा.

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लेकिन हर घंटे के आंकड़े देखने पर तस्वीर ज्यादा गंभीर नजर आती है. आजतक के CPCB आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक, 21 अक्टूबर की रात 1 बजे तक के पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के 59 मॉनिटर पर दर्ज PM2.5 रीडिंग में से 24.9 फीसदी खराब या उससे भी बदतर श्रेणी में थीं. दिन का औसत आंकड़ा प्रदूषण के सबसे खराब घंटों की जानकारी नहीं देता. ये अक्सर उस समय आते हैं, जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं या रात की शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं अथवा सुबह जल्दी काम पर निकलते हैं.

रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ज्यादा प्रदूषण

एक हफ्ते के हर घंटे के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदूषण का स्तर रात में ज्यादा बढ़ जाता है. इंडिया टुडे के विश्लेषण के मुताबिक, उस हफ्ते बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज करीब दो-तिहाई रीडिंग रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की थीं.

15 अक्टूबर की दोपहर हवा की रफ्तार ज्यादा होने के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी नीचे आ गया था. CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 2 बजे हवा की रफ्तार 2.3 मीटर प्रति सेकंड थी और शहर में PM2.5 का औसत स्तर घटकर 9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया. यह पूरे हफ्ते का सबसे साफ घंटा था.

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अक्टूबर में प्रदूषण करीब 20 फीसदी बढ़ा

दिल्ली की हवा लगातार ज्यादा प्रदूषित हो रही है. इंडिया टुडे के विश्लेषण के मुताबिक, अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक औसत दिन के दौरान हर घन मीटर हवा में PM2.5 की मात्रा 59.3 माइक्रोग्राम थी. 20 अक्टूबर तक के सात दिनों में यह बढ़कर 71.2 माइक्रोग्राम हो गई. यानी प्रदूषण में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

CPCB की रीडिंग के मुताबिक, 1 अक्टूबर से अब तक दिल्ली में PM2.5 का औसत स्तर रात 12 बजे सबसे ज्यादा 80.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. वहीं, दोपहर 3 बजे यह सबसे कम 44.4 माइक्रोग्राम था. रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हवा में PM2.5 की मात्रा दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा रही.

हवा की रफ्तार और प्रदूषण का संबंध

CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के मॉनिटर पर रात 12 बजे के आसपास हवा की औसत रफ्तार 0.6 मीटर प्रति सेकंड थी. दोपहर 3 बजे यह बढ़कर 1 मीटर प्रति सेकंड हो गई.

आंकड़ों में देखा गया कि हवा की रफ्तार कम होने वाले घंटों में प्रदूषण ज्यादा था. हालांकि, सिर्फ इस संबंध के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कम हवा की रफ्तार ही प्रदूषण बढ़ने की वजह है.

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पराली जलाने की घटनाएं अभी कम

हर साल अक्टूबर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान धान की पराली जलाते हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) सैटेलाइट के जरिए इन घटनाओं की गिनती करता है.

IARI के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 1 से 20 अक्टूबर के बीच तीनों राज्यों में पराली जलाने की 506 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें पंजाब में 345, उत्तर प्रदेश में 155 और हरियाणा में 6 घटनाएं शामिल थीं.

2018 से 2024 के बीच इन्हीं तारीखों पर पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 2,031 से 9,722 के बीच रही थी. पिछले साल इस अवधि में 817 घटनाएं दर्ज की गई थीं.

इस महीने दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित हुई है, जबकि आसपास के तीन राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं अभी कम हैं. आमतौर पर पराली जलाने की ज्यादातर घटनाएं अक्टूबर के दूसरे हिस्से के बाद होती हैं. IARI के मुताबिक, 2018 से 2024 के बीच हर साल तीनों राज्यों में पराली जलाने की कुल घटनाओं में से 83.6 से 94.5 फीसदी घटनाएं 20 अक्टूबर के बाद दर्ज की गई थीं. यानी इस सीजन में पराली जलाने की ज्यादातर घटनाएं अभी बाकी हैं.

प्रदूषण के पीछे कई वजहें

दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के पीछे खेतों में जलने वाली पराली का धुआं अकेली वजह नहीं है. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की एक स्टडी में 2016-17 की सर्दियों के दौरान दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों का आकलन किया गया था.

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इस स्टडी के मुताबिक, प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 23 फीसदी थी. फसल के अवशेष और घरेलू स्तर पर जलाने की घटनाओं की हिस्सेदारी 22 फीसदी, सड़क और निर्माण स्थलों की धूल की 15 फीसदी और उद्योगों की 10 फीसदी थी. इसके अलावा, हवा में मौजूद दूसरी गैसों से कण बनने के कारण 26 फीसदी प्रदूषण हुआ था.

प्रदूषण में आसपास के इलाकों की भी भूमिका है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) के एक मॉडल के मुताबिक, अक्टूबर और नवंबर 2021 में दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में शहर के अपने स्रोतों की हिस्सेदारी 34.4 फीसदी थी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के बाकी हिस्सों की हिस्सेदारी 31 फीसदी थी, जबकि पराली जलाने से औसतन 7.3 फीसदी प्रदूषण हुआ था.

आंकड़े बताते हैं कब और कहां हवा खराब थी

ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में किस समय और किन जगहों पर हवा ज्यादा प्रदूषित थी, लेकिन इनसे अकेले यह पता नहीं चलता कि प्रदूषण की वजह क्या थी.

CPCB प्रदूषण की श्रेणियां पूरे दिन के औसत के आधार पर तय करता है. इस रिपोर्ट में एक-एक घंटे की रीडिंग को इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से दिखाया गया है. इसलिए किसी एक घंटे में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में होने का मतलब यह नहीं है कि पूरे दिन की हवा भी खराब श्रेणी में थी.

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इसके अलावा, एयर मॉनिटर उन इलाकों की हवा का हाल नहीं बता सकते जहां कोई मॉनिटर मौजूद नहीं है. ये आंकड़े घरों के अंदर की हवा की स्थिति भी नहीं बताते.

रिपोर्ट में रात की शिफ्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी, डिलीवरी राइडर या देर रात बाहर रहने वाले व्यक्ति से बात की जानी बाकी है. रात में प्रदूषण के संपर्क में आने का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इस बारे में डॉक्टर की राय और रात के आंकड़ों पर CPCB या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की प्रतिक्रिया भी अभी शामिल नहीं है. जब तक इन लोगों से बात नहीं हो जाती, उनकी कोई टिप्पणी रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है.

आने वाले दिनों में हवा और खराब होने का अनुमान

आधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है. पुणे स्थित IITM के एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने 20 अक्टूबर के बुलेटिन में अनुमान जताया था कि 21 से 23 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में रहेगी. इसके बाद के छह दिनों तक भी हवा की गुणवत्ता खराब रहने की आशंका जताई गई थी.

दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी आने वाले दिनों में हवा में मौजूद बारीक कणों की स्थिति का अनुमान लगाया गया है. यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस (CAMS) के पूर्वानुमान के मुताबिक, हवा के साथ ये कण देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल सकते हैं.

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पराली जलाने का इस सीजन का बड़ा दौर अभी बाकी है. पिछले सात साल के आंकड़ों को देखें तो तीनों राज्यों में इस सीजन की कम से कम पांच में से चार पराली जलाने की घटनाएं अभी होनी बाकी हैं.

आंकड़ों से जुड़ी जानकारी

इस विश्लेषण में 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 की रात 1 बजे तक दिल्ली के CPCB मॉनिटर पर दर्ज हर घंटे के PM2.5, तापमान और हवा की रफ्तार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. शहर का औसत निकालने के लिए उन 40 मॉनिटर की रीडिंग ली गईं, जिन्होंने कम से कम 90 फीसदी समय तक आंकड़े दर्ज किए. जिन रीडिंग को मूल डेटा में उपकरण की खराबी से जुड़ा बताया गया था, उन्हें शामिल नहीं किया गया.

पराली जलाने की घटनाओं के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के IARI के सैटेलाइट आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. प्रदूषण के पूर्वानुमान के लिए CAMS और NOAA GFS के हवा की रफ्तार से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है. CAMS के आंकड़ों में 2026 की संशोधित कॉपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस की जानकारी शामिल है.

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