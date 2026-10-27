scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में घर बैठे होगी शराब की ऑनलाइन बुकिंग, जानें क्या हैं नियम

दिल्ली में शराब खरीदने वालों के लिए DSIIDC ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इससे ग्राहक ऑनलाइन एडवांस बुकिंग और पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि, शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी और खरीदारों को 48 घंटे के भीतर स्टोर से अपनी बोतलें लेनी होंगी.

Advertisement
X
स्टोर से शराब लेने के लिए क्यूआर कोड दिखाना होगा. (Photo: Representational)
स्टोर से शराब लेने के लिए क्यूआर कोड दिखाना होगा. (Photo: Representational)

दिल्ली में शराब लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब दिल्ली वासी सरकार के DSIIDC के एक नए मोबाइल ऐप के जरिए एडवांस बुकिंग कर सकेंगे. हालांकि, शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. इसीलिए खरीदारों को ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद 48 घंटे के भीतर खुद स्टोर पर जाकर अपनी बोतलें लेनी होंगी.

'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप पर जाकर ग्राहक मौजूद ब्रांड देख सकते हैं, अपनी पसंद का स्टोर चुन सकते हैं और बोतल का साइज और मात्रा तय कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट के बाद उपभोक्ताओं को एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे दुकान पर स्कैन करके आसानी से शराब ली जा सकती है.

इस व्यवस्था से दुकानों पर लंबी कतारों और इंतजार से छुटकारा मिलेगा. इसके साथ ही काउंटर पर भीड़भाड़ घटेगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली हाईकोर्ट ने नमाज पढ़ने से रोके जाने के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है (Photo: ITG)
PM आवास के पास की मस्जिद पर बड़ी खबर, जानिए दिल्ली HC में क्या हुआ?
दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण (Photo: PTI)
चार बड़े शहरों के AQI में दिल्ली सबसे ऊपर, चेन्नई-मुंबई का है ये हाल
CTI Urge Congress
संकट में ₹10000Cr का व्यापार, CTI ने कांग्रेस से कहा- टाल दें रैली
Delhi Minimum Temperature
दिल्ली में ठंड तेज... 3 साल बाद अक्टूबर में इतना नीचे गिरा पारा
Cyclone Arnab Track
दिल्ली-NCR तक पहुंचेगा 'अर्नब'? PAK की हवा से मिलकर लाएगा तबाही

नियम और शर्तें

आबकारी नियमों के मुताबिक, इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए खरीदार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए. साथ ही एक व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर से ज्यादा नहीं खरीद सकता. एक बार प्रोडक्ट बिकने या स्टोर से पिकअप होने के बाद उसे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि स्टोर से सामान उठाने से पहले बुक किए गए ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है.

Advertisement

ये एडवांस बुकिंग दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफरास्ट्रकचर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) के 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप के जरिए की जा सकती है. DSIIDC पूरे शहर में लगभग 200 खुदरा स्टोर संचालित करती है.

दिल्ली में कुल चार सरकारी निगम हैं जो 700 से ज्यादा दुकानों के जरिए शराब बेचते हैं, लेकिन फिलहाल ये ऑनलाइन सुविधा सिर्फ DSIIDC के अपने 208 आउटलेट्स पर ही मुहैया कराई गई है.

यह भी पढ़ें: शराब, गांजा, स्मैक और चरस के खिलाफ जागरूकता अभियान, जीविका दीदियां घर-घर पहुंचाएंगी नशामुक्ति का संदेश

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग को लेकर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा खास नहीं रही है. इस सेवा का भविष्य और इसका विस्तार पूरी तरह से ग्राहकों के रुझान पर निर्भर करेगा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Homemade Bridal Ubtan: एक-दो महीने में होने वाली है शादी? लगाना शुरू कर दें ये देसी उबटन, शादी के दिन चांद सा चमकेगा चेहरा |
    सऊदी अरब के आसमान में जासूस सैटेलाइट, फिर सटीक हमले, क्या रूस ने हूतियों को मदद की? |
    सलमान खान से दुश्मनी, आमिर खान टारगेट और टाइगर पर हमला... साजिश से शूटर्स की गिरफ्तारी तक पूरी कहानी |
    बैलेट पेपर से चुनाव फिर भी हार! बेंगलुरु टीचर्स सीट पर NDA का कब्जा.... एपी रंगनाथ की जीत के बाद जेडीएस ने राहुल गांधी पर कसा तंज |
    लैंडफॉल से पहले ही 'अर्नब' का तांडव! सड़क पर आया समंदर का सैलाब, VIDEO |
    करवा चौथ 2026: दिल्ली-NCR में चांद के दीदार में क्यों हो सकती है देरी? |
    कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, झोले वाली दो महिलाओं पर शक |
    टोल प्लाज़ा के पास रहने वालों के लिए बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू नियम |
    Winter Clothes Storage Tips: स्वेटर-जैकेट अलमारी में रखने से पहले करें ये काम, न आएगी बदबू न लगेंगे कीड़े |
    राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदहाल स्थिति! कार्गो सेक्टर में लीकेज से दो दिन तक ठप काम
    Advertisement