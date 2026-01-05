दिल्ली प्रदूषण पर AAP का प्रदर्शन, विधानसभा में हंगामा... रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी के आरोप

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी आज नेता विपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान, AAP नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी का भी आरोप लगाया.

इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा दिल्ली विधानसभा के सदन में भी हंगामा किया गया. उपराज्यपाल की स्पीच के दौरान AAP विधायक संजीव कुलदीप कुमार को सदन से बाहर किया गया.

आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वर्कआउट किया.

'एक-एक क्षण का उपयोग दिल्ली के हित में...'

सेशन के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और मैं अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहां पर होनी चाहिए. सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं."

विधानसभा का यह सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी. पॉल्यूशन जैसे विषय पर सभी विधायक सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें.

रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली के भविष्य और वर्तमान के लिए यह सत्र बहुत ही अहम है. हम सब की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के हित में इसका एक-एक क्षण हम लोग उपयोग करें."

(सुशांत मेहरा के इनपुट के साथ)

