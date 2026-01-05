scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली प्रदूषण पर AAP का प्रदर्शन, विधानसभा में हंगामा... रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी के आरोप

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन AAP ने आतिशी के नेतृत्व में प्रदूषण और डेटा चोरी के आरोपों पर प्रदर्शन किया. सदन में हंगामा भी हुआ. एलजी के भाषण के दौरान एक विधायक बाहर किए गए, जिसके बाद AAP विधायकों ने वॉकआउट किया.

Advertisement
X
आज दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन है. (Photo: Screengrab/X/AAP)
आज दिल्ली विधानसभा सत्र का पहला दिन है. (Photo: Screengrab/X/AAP)

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी आज नेता विपक्ष आतिशी  के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान, AAP नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर डेटा चोरी का भी आरोप लगाया. 

इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा दिल्ली विधानसभा के सदन में भी हंगामा किया गया. उपराज्यपाल की स्पीच के दौरान AAP विधायक संजीव कुलदीप कुमार को सदन से बाहर किया गया.

आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने विरोध जताते हुए सदन से वर्कआउट किया.

'एक-एक क्षण का उपयोग दिल्ली के हित में...'

सेशन के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और मैं अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहां पर होनी चाहिए. सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं."

विधानसभा का यह सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी. पॉल्यूशन जैसे विषय पर सभी विधायक सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में ₹94 पेट्रोल का रेट, चेक करें अन्य शहरों का आज का भाव

रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली के भविष्य और वर्तमान के लिए यह सत्र बहुत ही अहम है. हम सब की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के हित में इसका एक-एक क्षण हम लोग उपयोग करें."

(सुशांत मेहरा के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement