दिल्ली में CJP का कल फिर हल्लाबोल... ट्रैफिक रूट डायवर्ट, लेकिन खुले रहेंगे मार्केट-मेट्रो स्टेशन

दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई के बाद रविवार को एक बार फिर राजधानी में हलचल बढ़ने की आशंका है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. संगठन ने कहा है कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा. CJP की ओर से अजिंक्य शिंदे ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे फिर जंतर-मंतर कूच किया जाएगा. ऐसे में दिल्ली पुलिस अलर्ट है और प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी की जा रही है.

---- समाप्त ----