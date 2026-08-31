शादी से पहले रिश्ते में बढ़ा विवाद, 30 साल के डॉक्टर ने दी जान

छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में ESIC अस्पताल में तैनात 30 साल के एक डॉक्टर अपने घर में फंदे से लटके पाए गए. पुलिस को शक है कि जिस महिला के साथ उनका रिश्ता था, उससे हुए झगड़े के कारण उन्होंने यह कदम उठाया. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को बताया कि डॉक्टर उस महिला से शादी करने वाले थे. उनके घर से नींद की गोलियां और डिप्रेशन की दवाएं भी मिली हैं.

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बॉथरूम में लगाई फांसी

मृतक की पहचान केरल के पलक्कड़ के रहने वाले डॉ. एल्विन ए के तौर पर हुई है. वे करीब एक साल पहले कोरबा के ESIC (एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन) अस्पताल में तैनात हुए थे और अस्पताल कॉलोनी के स्टाफ क्वार्टर में अकेले रहते थे. डॉ. एल्विन को शनिवार सुबह करीब 9 बजे आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) में ड्यूटी पर आना था, लेकिन वे काम पर नहीं आए. अस्पताल के कर्मचारियों ने फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

पुलिस ने बताया कि रविवार शाम अस्पताल के कुछ कर्मचारी उनके घर पहुंचे, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर गए, तो डॉक्टर बाथरूम में फंदे से लटके मिले. सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (CSP) प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि सूचना मिलने पर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच से पता चला है कि डॉक्टर का एक महिला के साथ रिश्ता था और पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था.

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दोनों में आए दिन होता रहता था विवाद

चतुर्वेदी ने कहा कि उनके परिवार वालों और साथियों ने हमें उस रिश्ते और झगड़े के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि परिवार ने पुलिस को बताया कि डॉ. एल्विन कुछ हफ़्ते पहले केरल में उस महिला से शादी करने वाले थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए. अधिकारी ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस मामले से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया."

डॉक्टर ने पिछले हफ़्ते अपने परिवार को फोन करके कोरबा आने को कहा था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उनके माता-पिता रविवार को शहर पहुंचे और उन्हें उनकी मौत के बारे में पता चला. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौके से सबूत इकट्ठा किए गए हैं.

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