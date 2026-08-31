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क्रिकेट के 'प्लेबॉय' से पाकिस्तान के PM तक: 3 शादियां रचाने वाले इमरान खान का इन बॉलीवुड हसीनाओं संग रहा अफेयर!

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिंदगी का हर पहलू विवादों से घिरा रहा है. पेशेवर मैदान से लेकर निजी जिंदगी तक, वो हमेशा सुर्खियों में रहे. एक वक्त पर बुलंदियों पर रहने वाले इमरान आज बेबस और लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं.

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विवादों में रही है इमरान खान की जिंदगी (Photo: Social Media)
विवादों में रही है इमरान खान की जिंदगी (Photo: Social Media)

इमरान खान पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत हैं, जिनका सफर अर्श से फर्श तक का रहा है. उन्होंने क्रिकेट के मैदान में क्रांति लाकर देश को विश्व विजेता बनाया. फिर अपनी सियासी पारी से वजीर-ए-आजम की कुर्सी तक पहुंचे. लेकिन आज वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक समय पर वो पूरे मुल्क पर राज करते थे, लेकिन आज इमरान खान बेबस और लाचारी की हालत में रावलपिंडी की अडियाला जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं.  

विवादों में रहीं शादियां

इमरान खान की जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. उनके गुड लुक्स के लोग दीवाने थे. कहा जाता है कि जवानी के दिनों में उन्हें प्लेबॉय का टैग दिया गया था, क्योंकि वो बहुत रंगीन मिजाज थे. उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार विवाद भी गरमाया. उन्होंने एक या दो बार नहीं, बल्कि 3 शादियां रचाई हैं. इमरान खान की पहली शादी साल 1995 में ब्रिटिशन जर्नलिस्ट जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी. इमरान संग शादी के लिए जेमिमा ने इस्लाम धर्म अपना लिया था. लेकिन 2004 में दोनों का तलाक हो गया था. 

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दूसरी शादी और तीसरी शादी

इमरान खान ने फिर 2015 में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेहम खान को अपनी दुल्हन बनाया था. यह उनकी दूसरी शादी थी, लेकिन उनकी ये शादी महज 10 महीने के अंदर ही खत्म हो गई और दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. 2 तलाक के बाद इमरान खान ने प्यार को एक और मौका दिया. उन्होंने साल 2018 में बुशरा बीबी से शादी रचाई. बताया जाता है कि इमरान ने बुशरा को देखे बिना ही उनसे शादी रचा ली थी.

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चर्चा में रहे अफेयर्स

जीनत अमान

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 शादियां रचाने वाले इमरान खान के अफेयर्स भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. उनका नाम एक समय पर कई दिग्गज बॉलीवुड हसीनाओं संग जुड़ चुका है. इमरान खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान के अफेयर की खबरें एक समय पर हेडलाइन्स में थीं. उस समय इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और जीनत अमान बॉलीवुड का चमकता सितारा थीं. दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर माना जाता था. लेकिन शादी तक पहुंचने से पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था. 

रेखा
 
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा संग भी इमरान खान के अफेयर के किस्से काफी सुर्खियों में रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1980 के दशक में दोनों को अक्सर कई इवेंट्स में साथ स्पॉट किया जाता था. दोनों की केमिस्ट्री जगजाहिर थी. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि रेखा की मां को इमरान काफी पसंद थे. उन्होंने दोनों की शादी के लिए ज्योतिषी से इस रिश्ते पर सलाह भी ली थी. लेकिन फिर दोनों अलग हो गए थे. 

मुनमुन सेन

इमरान खान का नाम एक्ट्रेस मुनमुन सेन के साथ भी जुड़ चुका है. मुनमुन और इमरान की दोस्ती एक समय पर सुर्खियों में थी. कहा जाता है कि इमरान एक्ट्रेस मुनमुन को अपना दिल दे बैठे थे. लेकिन उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था. 

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बेनजीर भुट्टो

इतना ही नहीं, इमरान खान का नाम पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो संग भी जुड़ चुका है. कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी थीं. दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते थे, जिसके बाद उनके अफेयर की खबरें उड़ीं. लेकिन बाद में दोनों ने अपने अफेयर की खबरों को गलत बताया था. इसके अलावा भी इमरान खान के कई अफेयर्स रह चुके हैं.

क्रिकेट से सत्ता... और सत्ता से जेल तक का सफर

इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था, उस वक्त वो टीम के कप्तान थे. क्रिकेटर में झंडे गाड़ने वाले इमरान ने फिर राजनीति में अपने कदम जमाए. 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की स्थापना की थी. उन्होंने क्रिकेट से सत्ता का सफर तय किया. सियासत की पिच पर बैटिंग करते-करते वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए.

लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ज्यादा नहीं टिक पाया. चंद ही सालों में उनकी सरकार गिर गई. वो फिर कानूनी मामलों में फंस गए. 2023 से अब तक वो रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. 

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