scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़ में पेड़ से टकराई बस, उड़ गए परखच्चे... हादसे में 5 की मौत, 32 घायल

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से केल्हारी जा रही यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे.

Advertisement
X
हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे. (Photo- ITGD)
हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे. (Photo- ITGD)

छत्तीसगढ़ में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले से दिल झकझोर देने वाला सड़क हादसा हुआ है. मनेंद्रगढ़ से केल्हारी की ओर यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई. इस  हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा केल्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पहाड़ हंसवाही के पास हुआ. बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें कई महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे में 32 सेयात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

15 घायलों की हालत नाजुक

सम्बंधित ख़बरें

साड़ी में AK-47 थामे नजर आईं IPS अंकिता शर्मा, जानें...
IPS अंकिता शर्मा का AK-47 चलाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है (Photo: ITG)
नीली साड़ी, हाथ में AK-47 और कैमरों की कतार… IPS का ये अंदाज वायरल 
Sarangarh Celebrates Ravana Dahan with Unique Traditional Garh Vichchhedan Competition
रावण दहन से पहले मिट्टी के गढ़ पर चढ़ते हैं दर्जनों युवा, अनोखी परंपरा
Two Durg police
सड़क किनारे बेसुध मिले पुलिस के दो जवान, लावारिस पड़ी थी सर्विस रायफल
Ravindra Jadeja Ranji Trophy
घरेलू क्रिकेट में फिर चमका रवींद्र जडेजा का बल्ला

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को फौरन नजदीकी केल्हारी अस्पताल और मनेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया. मनेंद्रगढ़ अस्पताल के अधीक्षक डॉ. स्वप्निल तिवारी ने बताया कि अस्पताल में घायलों का इलाज युद्ध स्तर पर जारी है.

डॉक्टरों के मुताबिक, घायलों में से करीब 15 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते मृतकों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इस हादसे में बस मालिक की भी मौत हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: उधमपुर में बड़ा हादसा! खाई में गिरी बस; 2 लोगों की मौत, 14 घायल

Advertisement

पूर्व विधायक ने की मुआवजे की मांग

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की मांग की है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'पहले पापा को मारा, फिर मम्मी को दौड़ाकर गोली मारी', बेटी ने बताई डबल मर्डर की आंखों देखी |
    जिस बात का डर था वही हुआ! 24 घंटे में साइबर दुनिया में मचा हड़कंप, PHP, eMudhra और AI सॉफ्टवेयर में मिलीं गंभीर खामियां |
    सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ के नकली नोट, NIA के हत्थे चढ़े दो मुख्य आरोपी |
    दिवाली से पहले शॉपिंग पर बंपर बचत! Flipkart ला रहा Big Bang Diwali Sale |
    AIIMS से डीम्ड यूनिवर्सिटीज तक... NEET UG काउंसलिंग के बाद क्यों खाली रह गईं MBBS सीटें? |
    इमरजेंसी वार्ड में घुसे दो सांड, बेड छोड़कर उठे मरीज, बचाने दौड़े तीमारदार, वीडियो वायरल |
    छत्तीसगढ़ में पेड़ से टकराई बस, उड़ गए परखच्चे... हादसे में 5 की मौत, 32 घायल |
    टीम इंडिया की नई T20 फिलॉसफी: गेंदबाज पिटें तो पिटें, रन कितने भी हों… हम बना लेंगे! |
    'गरबा किया, आरती की, देवी दुर्गा का सम्मान किया...', नवरात्रि पर न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का संदेश |
    'प्रियंका गांधी का राहुल से भरोसा उठ गया है...' रेहान वाड्रा विवाद पर बीजेपी का निशाना
    Advertisement