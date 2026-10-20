scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिजिटल डिवाइस की लत बढ़ा रही चिंता और घबराहट, मानसिक सेहत पर खतरा, डॉक्टर ने किया अलर्ट

दुनियाभर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले 25% बढ़े हैं. डॉ. समीर पारिख बताते हैं कि डिजिटल डिवाइस का अधिक यूज, नशे की आदतें और अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं.

Advertisement
X
फोन से मेंटल हेल्थ हो रही खराब
फोन से मेंटल हेल्थ हो रही खराब

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और चिंता होना आम बात है, लेकिन जब यही चिंता बार-बार होने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, घबराहट होने लगे या बिना किसी साफ वजह के डर महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह एंग्जाइटी का संकेत हो सकता है. एंजाइटी  का लंबे समय तक बने रहना खराब मेंटल हेल्थ का संकेत है. एक्सपर्ट का कहना है कि बीते कुछ सालों में डिजिटल डिवाइस का यूज बहुत बढ़ गया है. ये भी मेंटल हल्थ खराब होने का कारण बन रहा है.   

अध्यक्ष - फोर्टिस हेल्थकेयर और अदायू माइंडफुलनेस

फोर्टिस हेल्थकेयर के मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज विभाग  और अदायू माइंडफुलनेस के डायरेक्टर डॉ. समीर पारिख ने मानसिक समस्याओं के बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि  कोविड-19 महामारी के बाद दुनियाभर में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मामलों में करीब 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बढ़ोतरी की बात कही थी. उनके मुताबिक, बीते कुछ सालों में डिजिटल डिवाइस का बढ़ता इस्तेमाल, नशे की लत और अकेलापन ऐसे कारण बनकर उभरे हैं, जो लोगों की मानसिक सेहत को खराब कर सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Indians suffer from high rates of osteoporosis, osteopenia, and vitamin D and iodine deficiencies across the population.
तीन में से एक महिला को हड्डी टूटने का खतरा, क्या है ऑस्टियोपोरोसिस
Cough and chest pain
बार- बार हो रही है खांसी? डॉक्टर ने बताया कौन से 3 टेस्ट जरूर करा लें
World Osteoporosis Day:
हल्की सी चोट में भी टूट सकती हैं हड्डियां, क्या है ऑस्टियोपोरोसिस
Knee pain
सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से आती है कट-कट आवाज? कब है खतरा
Screenshot and brain function
हर जानकारी फोन में सेव करना कहीं कमजोर याददाश्त की निशानी तो नहीं?

डिजिटल इस्तेमाल, नशा और अकेलापन बढ़ा रहे परेशानी

डॉ. समीर पारिख बताते हैं कि आज लोगों की जिंदगी में डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. लोग घंटों  मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं. इससे आपसी रिश्तों पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, नशे की आदत भी मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है. 

Advertisement

अकेलापन भी एक बड़ी समस्या है. कई बार लोगों के आसपास परिवार और दोस्त होते हैं, लेकिन वे अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं कर पाते. लगातार अकेलापन महसूस करना तनाव और मानसिक समस्याओं को बढ़ा सकता है. इसमें सबसे बड़ी चिंता ये है कि लोग मानसिक परेशानी होने के बावजूद कई लोग इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते है.

यह भी पढ़ें: एंग्जाइटी को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, जानें तनाव कैसे खराब करता है आपका शरीर

क्या होती है एंग्जाइटी?

एंग्जाइटी का मतलब है चिंता या घबराहट महसूस करना. कभी कभी ये होना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए, लंबे समय तक बनी रहे, आप रोज इसको महसूस करें, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगे तो यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकती है. एंग्जाइटी होने पर व्यक्ति को बेचैनी, डर, पसीना आना और दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: हार्ट की नसों में भी जमा हो जाता है कैल्शियम, ला सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया कैसे होगा ठीक

इलाज से ठीक हो सकती है समस्या

डॉ. समीर पारिख के मुताबिक, एंग्जाइटी की समस्या के इलाज के लिए मदद उपलब्ध है. हर व्यक्ति की परेशानी और लक्षण अलग हो सकते हैं, इसलिए इलाज भी उसी के अनुसार तय किया जाता है। कुछ लोगों को काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से फायदा होता है, जबकि कुछ को दवाओं की जरूरत पड़ सकती है. कई मामलों में दोनों तरीकों से इलाज किया जाता है. ये सब मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dussehra 2026: महादेव का वो पवित्र स्थल जहां लोग नहीं करते रावण दहन, जानें वजह |
    'रामायण' के कुंभकर्ण हैं पंचायत के प्रह्लाद चा, फैसल मलिक बोले- दिमाग में था हल्क |
    मस्जिद में किस करने पर मिली मौत? सऊदी अरब में 2 बांग्लादेशियों के 'मृत्युदंड' पर बवाल |
    मिस्टर फैजू ने खाला की बेटी से किया मदीना में निकाह? 7वें आसमान पर बेगम पर खुशी, किया रिएक्ट |
    Sweet Dosa Recipe: हलवा-खीर छोड़ें, इस दशहरे घर पर बनाएं गुड़ वाला मीठा डोसा |
    डिजिटल डिवाइस की लत बढ़ा रही चिंता और घबराहट, मानसिक सेहत पर खतरा, डॉक्टर ने किया अलर्ट |
    फांसी पर लटकाए मुस्कान-साहिल के पुतले! गोरखपुर के दुर्गा पंडाल में 'नीला ड्रम कांड' के कातिल |
    'मुक्ति‍ दो मां...', माँ दुर्गा के सामने फूट-फूटकर रोने लगे TMC सांसद कल्याण बनर्जी, वीडियो वायरल |
    गरबा में लड़कियों से की छेड़छाड़, विरोध करने पर मारा थप्पड़! वीडियो सामने आते ही बवाल |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, मुंबई रवाना हुए तीनों आरोपी
    Advertisement