scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन B12 की दवाएं लेने से क्या होता है? ओवरडोज से हाई बीपी तक का खतरा

विटामिन बी12 सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के लेना हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सप्लीमेंट लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन बी12 की ओवरडोज हेल्थ को बिगाड़ सकती है.

Advertisement
X
विटामिन बी12 की दवाएं
विटामिन बी12 की दवाएं

बीते कुछ सालों में विटामिन बी12 के लिए सप्लीमेंट लेना का चलन बढ़ा है. कुछ लोग डॉक्टर से सलाह लिए बिना भी खुद से ये सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है. अगर आपके शरीर में पहले से ही विटामिन बी12 का लेवल ठीक है और आप फिर भी इसके सप्लीमेंट या दवाएं ले रहे हैं तो इससे शरीर में काफी नुकसान हो सकता है. यह हाई बीपी समेत कई हेल्थ समस्याओं का कारण बन सकता है.

दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि विटामिन B12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है, एक जरूरी विटामिन है. इसकी कमी होने से गंभीर या यहां तक कि कई तरह ही स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.  विटामिन B12 की बहुत अधिक मात्रा लेने से शरीर में इसके जहरीले प्रभाव हो सकते हैं. ऐसे में ये जरूरी है कि पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह पर विटामिन बी12 का टेस्ट करा लें. अगर ये कम है तो ही डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लें. 

डॉ. सुभाष कहते हैं कि अगर आपके शरीर में विटामिन बी12 का लेवल 900–950 pg/mL  से ज्यादा है तो इसको हाई लेवल माना जाता है. जिससे शरीर में कुछ लक्षण दिख सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Doctor For treatment
बीमारी के लिए डॉक्टर खोज रहे हैं? इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान
रेडियोलॉजी को पछाड़कर जनरल मेडिसिन बनी डॉक्टर्स की 'पहली पसंद'
Fatty liver, Fatty liver disease
खाना खाने के बाद पेट फूलना सिर्फ गैस नहीं, इस बीमारी का भी लक्षण
fatty liver
बिना पेट दर्द के भी खराब हो जाता है लिवर, दिखते हैं ये लक्षण
A new blood can help predict breast cancer before relapse.
किडनी की बीमारी का चल जाएगा पता, साल में एक बार कराएं ये टेस्ट

यह भी पढ़ें: Fatty Liver: लिवर को सड़ाने में विटामिन बी12 की कमी का है बहुत बड़ा हाथ! चुपचाप तबाह हो जाता है आपका Liver

Advertisement

विटामिन बी12 का लेवल शरीर में बढ़ने से क्या लक्षण होते हैं

चेहरे पर मुहांसे

घबराहट या एंग्जायटी

क्रोमैटुरिया 

सिरदर्द

दिल की धड़कन तेज होना

हाई ब्लड प्रेशर 

नींद न आना 

जी मिचलाना और उल्टी आना

यह भी पढ़ें: vitamin B12 deficiency: विटामिन बी12 की हो गई है कमी, हाथ-पैर में दिखें ये संकेत तो समझ जाएं

विटामिन बी12 क्यों जरूरी है

शरीर के लिए विटामिन बी12 काफी जरूरी है. यह शरीर में रेड ब्लड सेल्सबनाने में मदद करता है, यह नसों को सुरक्षित रखने वाली 'मायलिन शीथ नाम की परत को बनाए रखता है. इससे याददाश्त, ध्यान और मानसिक संतुलन ठीक रहता है. शरीर की हर कोशिका में डीएनए के निर्माण और उसकी मरम्मत के लिए विटामिन बी12 की आवश्यकता होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    VIDEO: ताबड़तोड़ शतक, फिर ओम नमः शिवाय का जाप...अभिषेक ने यूं मनाया जश्न, कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल |
    27KM माइलेज वाली Maruti Victoris पर टूट पड़े लोग, 398% बढ़ी SUV की सेल्स |
    लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर WhatsApp पर देता था धमकी, गाजियाबाद में 20 साल का युवक गिरफ्तार |
    इजरायल में सबसे बड़ा चुनाव, दांव पर बेंजामिन नेतन्याहू की साख |
    CYCLONE ARNAB का दिखने लगा असर, कल द‍िखेगा सबसे भयंकर रूप |
    महंगे शहरों को छोड़ छोटे शहरों में क्यों जा रही Gen Z? |
    ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मिले सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रजाई, तनाव के बीच अहम मुद्दों पर हुई चर्चा |
    आलू के साइज का सोना... शख्स को खुदाई में मिला, कीमत है 1 करोड़ से ज्यादा |
    दिल्ली में 4 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार |
    न घर-न पैसा, Gold चेन बेचकर 'विभूति नारायण' ने किया गुजारा, पिता ने तोड़ लिए थे रिश्ते-नाते
    Advertisement