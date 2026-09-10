गर्म चाय और कॉफी बढ़ा रही है कैंसर का खतरा, जानें कितनी गर्म पीना हो सकता है जानलेवा

कुछ लोगों को बहुत गर्म चाय या कॉफी पीने का शौक होता है. ये इनको तब तक पीना पसंद करते हैं जब तक उससे भाप निकलती रहे, लेकिन अगर आप भी इतनी गर्म चाय या कॉफी पीते हैं कि जीभ या मुंह जलने लगे, तो यह आदत बदलने की जरूरत हो सकती है. हाल ही में आई एक रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादा गर्म चाय या कॉफी पीने से भोजन की नली का कैंसर हो सकता है.

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इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में इसको लेकर एक स्टडी पब्लिश की गई है. इसमें ब्रिटेन के करीब 9.70 लाख लोगों के आंकड़ों को शामिल किया गया है. रिसर्च में खासतौर पर यह देखा गया कि गर्म चाय और कॉफी पीने की आदत और भोजन की नली के कैंसर के बीच क्या संबंध है.

बहुत गर्म चाय या कॉफी कैसे है खतरनाक

जो लोग बहुत गर्म तापमान पर चाय या कॉफी पीते थे, उनमें इसोफेगल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी भोजन की नली के एक प्रकार के कैंसर का खतरा सामान्य तापमान की चाय या कॉफी पीने वालों की तुलना में ज्यादा देखा गया है. यह खतरा करीब तीन गुना तक बढ़ा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इसके पीछे चाय या कॉफी में मौजूद कोई खास पदार्थ नहीं, बल्कि गर्मी से मुंह या खाने की नली में होने वाली इंजरी है.

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बार-बार गर्म चीज पीने से जल सकती है भोजन की नली

हमारे मुंह से पेट तक भोजन पहुंचाने वाली नली को इसोफेगस या भोजन की नली कहा जाता है. जब बहुत गर्म चीज बार-बार पीते हैं तो वह इस नली से गुजरती है. ऐसा बार- बार होने से ये नली डैमेज होने लगती है. इससे वहां की सेल्स को नुकसान होने लगता है. कुछ मामलों में सेल्स तेजी से बढ़ सकती हैं जो कैंसर का कारण बन सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गर्म चाय पीने वाले हर व्यक्ति को कैंसर होगा.

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इतने से ज्यादा गर्म पीने वालों को खतरा

रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग एक दिन में 6 या ज्यादा गर्म ड्रिंक पीते हैं तो उनमें कैंसर का रिस्क अधिक है. रिसर्च में बताया गया है कि चाय कितनी गर्म पीनी चाहिए इसका पता लगाने के लिए एक साधारण नियम अपनाया जा सकता है.चाय या कॉफी को बनाने के तुरंत बाद न पिएं. कुछ मिनट तक ठंडा होने दें और तभी धीरे-धीरे घूंट लें. अगर चाय पीते समय आपके होंठ या जीभ जल रहे हैं, मुंह में तेज गर्मी महसूस हो रही है या आराम से घूंट नहीं लिया जा रहा, तो इतनी गर्म चाय या कॉफी न पीएं. ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती है.

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