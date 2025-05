क्या है सिकल सेल एनीमिया? जिसे सरकार ने की जड़ से खत्म करने की तैयारी, जानिए- क्यों खतरनाक है ये बीमारी

सिकल सेल एनीमिया कोई साधारण बीमारी नहीं है. ये मरीज के पूरे जीवन को प्रभावित करती है और कई गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं. इसके लक्षण आम ज‍िंदगी को बहुत प्रभाव‍ित करते हैं. आइए जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी खास जानकारियां.

In India, the disease is more common in the tribal population but occurs in non-tribals as well.