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फैक्ट चेक: नदी पार कर स्कूल जाते बच्चों का ये वीडियो यूपी का नहीं, उत्तराखंड का है

उत्तराखंड के टिहरी जिले का वायरल वीडियो गलत तरीके से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का बताया गया, जहां बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं, जिससे पुलों की कमी उजागर होती है. फैक्ट चेक में दावे आधा सच निकला है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है जहां पुल न होने के कारण बच्चे गोगा नदी को पैदल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं.
Social Media Users
सच्चाई
ये वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले का है जहां के बच्चे सौंग नदी को पार कर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ बच्चे एक नदी को पैदल पार करते दिख रहे हैं. इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये नजारा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है, जहां पुल न होने के कारण बच्चे रोज गोगा नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं. 

भीम आर्मी के संस्थापक व सांसद चंद्र शेखर आजाद ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, "ये दृश्य भाजपा सरकार के विकास के दावों की जमीनी हकीकत दिखा रहा है."

 

इसी दावे के साथ फेसबुक पर भी ये वीडियो काफी लोगों ने शेयर किया है. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि उत्तराखंड का है. 

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कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजने पर ये हमें ‘पहाड़ संदेश 24x7 न्यूज’ नाम के एक फेसबुक पेज पर मिला, जहां इसे 16 जुलाई को पोस्ट किया गया था. यहां मौजूद कैप्शन के मुताबिक, ये वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले का है, जहां पुल न होने के कारण बच्चों को इसी तरह नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है. 

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इस बारे में कीवर्ड सर्च करने पर हमें 18 जुलाई को छपी ‘जागरण’  की एक रिपोर्ट मिली. इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 25 किमी दूर स्थित विकासखंड जौनपुर में बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए सौंग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है. 

 

रिपोर्ट के मुताबिक, बरसात के मौसम में जब सौंग नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब आसपास के गांवों के करीब 20 से 30 छात्र-छात्राओं को रोज इसी तरह स्कूल जाना पड़ता है. इस दौरान बच्चों के कपड़े और जूते पूरी तरह भीग जाते हैं. लेकिन सौंग नदी पर कोई पुल न बनने के कारण सालों से ये स्थिति बनी हुई है. जब बच्चे नदी पार करते हैं, तब कभी किसी के पिता तो कभी कोई गांववाला मदद कर देता है. अगर किसी दिन नदी का बहाव और बढ़ जाए, तो उन्हें बड़ा हादसा होने का डर भी सताता है. 

हालांकि वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हाल के समय में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें स्कूली बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाते हुए कैमरे में कैद किया गया है. वो रिपोर्ट्स यहां और यहां देखी जा सकती हैं.

कुल मिलाकर बात साफ है कि उत्तराखंड के एक वीडियो को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का बताकर भ्रामक तरीके से शेयर किया गया है.

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