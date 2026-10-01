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फैक्ट चेक: प्लेन के अंदर हाथापाई का ये वीडियो फ्लाईदुबई फ्लाइट में हुए हमले से संबंधित नहीं है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि ये फ्लाईदुबई फ्लाइट की घटना के वक्त का फुटेज है. लेकिन जब हमने इसकी जांच की तो ये वीडियो फरवरी 2024 का निकला.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो फ्लाईदुबई फ्लाइट में हुई घटना के वक्त का वीडियो है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो फरवरी 2024 का है जब Emirates की फ्लाइट में एक यात्री नशे में धुत होकर हिंसा पर उतर आया था.

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट FZ1073 में हुई घटना की जांच UAE ने शुरू कर दी है. इस घटना के पीछे के मकसद और किसी तरह के आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जाएगी.  

इस बीच सोशल मीडिया पर किसी फ्लाइट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये फ्लाईदुबई फ्लाइट में
हुए हादसे के वक्त का वीडियो है.

इस वीडियो में दो क्लिप्स हैं. पहली क्लिप में कुछ लोग आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं और दूसरी क्लिप में खून से लथपथ एक घायल आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है.

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इसे एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “उस समय विमान के अंदर की फुटेज देखिए और महसूस कीजिए वो हजारों फीट की ऊंचाई पर विमान के भीतर की वो भयावह परिस्थिति.” 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो फरवरी 2024 का है जब Emirates की फ्लाइट में एक यात्री नशे में धुत होकर हिंसा पर उतर आया था. 

कैसे पता की सच्चाई? 

वायरल वीडियो के शुरुआती हिस्से को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये द इंडिपेंडेंट के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 28 फरवरी, 2024 को अपलोड किया गया था. इतनी बात तो यहीं साबित हो जाती है कि ये वीडियो पुराना है और फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हुई इस हालिया घटना से संबंधित नहीं है.

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द इंडिपेंडेंट के मुताबिक, 2024 का ये वीडियो उस वक्त का है जब UAE से इस्लामाबाद जा रहे Emirates की फ्लाइट में एक शख्स नशे में धुत होकर हिंसा पर उतर आया था. न्यू यॉर्क पोस्ट की 26 फरवरी, 2024 की रिपोर्ट में भी इस वीडियो को देखा जा सकता है.

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट में सवार एक यात्री ने नशे की हालत में एक फ्लाइट अटेंडेंट को सिर से टक्कर मारी थी. हालांकि बाकी क्रू-मेंबर्स ने उस पर काबू पा लिया था. 

वहीं वायरल वीडियो का दूसरा हिस्सा फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 का ही है, और घटना में घायल हुए पायलट को दिखाता है. ABC World News की रिपोर्ट में भी इसे देखा जा सकता है. 

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