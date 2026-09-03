scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

100 साल से इस देश में थी टाटा की ये कंपनी, अब राष्ट्रपति ने कहा- हमारे यहां से समेट लो कारोबार

टाटा ग्रुप की एक कंपनी को केन्‍या से कारोबार समेटने के लिए कहा गया है. वहां के राष्‍ट्रपति वि‍लियम रूटो का कहना है कि टाटा की इस कंपनी के होने या नहीं होने का देश को कोई फायदा नहीं है.

Advertisement
X
केन्‍या के राष्‍ट्रपति विलियम रूटो. (Photo: AP)
केन्‍या के राष्‍ट्रपति विलियम रूटो. (Photo: AP)

टाटा ग्रुप की कंपनी को बड़ा झटका लगा है. उसे केन्‍या से अपना कारोबार समेटने का निर्देश दे दिया गया है. दरअसल, केन्‍या के राष्‍ट्रपति विलियम रूटो ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए टाटा केमिकल्‍स (Tata Chemicals) से कहा है कि आपको अब हमारे यहां से कारोबार समेटना होगा, क्‍योंकि देश को आपके होने से कोई फायदा नहीं है. 

रूटो ने कहा कि टाटा केमिकल्‍स के इतने सालों से केन्‍या में होने के बाद भी उनके देश के विकास में कोई खास योगदान नहीं दिया है. इतने सालों में टाटा ने एक प्‍लांट भी नहीं लगाया.

उन्‍होंने आगे बताया कि केन्‍या में टाटा केमिकल्‍स के ऑपरेशन को टेकओवर करने के लिए दो नई कंपनियों लाई जाएंगी, जो दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करेंगी.  

सम्बंधित ख़बरें

India Beats UAE, Saudi Arabia to Become Kenya's Top Petroleum Supplier
भारत बना इस देश का सबसे बड़ा पेट्रोल सप्लायर, UAE-सऊदी छूटे पीछे
Kenya Elephant Deaths
पहले कमजोरी, फिर लकवा और मौत… केन्या में 20 हाथियों की जान किसने ली?
अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय: मसाई मारा में कैसा है जंगली जानवरों का रहस्यमयी साम्राज्य
Sebastian Sawe
मैराथन स्टोरी... केन्या के सेबेस्टियन सावे कैसे बने ‘सुपर ह्यूमन’
Kenya drought hunger
केन्या में सूखा 'प्रलय', 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार... Photos

सस्‍पेंड किया था एक्‍सपोर्ट
रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के अंत में, टाटा ने कहा था कि केन्या सरकार ने उसकी यून‍िट टाटा केमिकल लिमिटेड को मगाडी सोडा कारखाने में अपना ऑपरेशन सस्‍पेंड करने और सोडा ऐश के किसी भी एक्‍सपोर्ट को सस्‍पेंड करने का आदेश दिया था.

100 साल से केन्‍या में है टाटा की ये कंपनी 
रूटो ने दक्षिणी केन्या के दौरे के दौरान कहा कि टाटा कंपनी के पास 100 साल का कॉन्‍ट्रैक्‍ट था. उन्होंने काजियाडो में कुछ भी नहीं बनाया है, उन्होंने काजियाडो में कोई कारखाना नहीं बनाया. उन्‍होंने आगे कहा कि हम अब नई कंपनी ला रहे हैं और उसे काजियाडो में एक बड़ा कांच प्‍लांट स्‍थापित करना होगा. 

Advertisement

इसके साथ काजियाडो में केमिकल बाने वाली एक और कंपनी भी लाई जा रही है, क्‍या हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे? हालांकि रूटो के इस बयान के बाद टाटा कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि, कारोबार बंद होने तक टाटा केमिकल्‍स के शेयरों में 1.17 फीसदी की तेजी रही और यह 641.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पहुंच गया. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    White Shoes Cleaning Hack: 10 रुपये की चीज से मिनटों में चमकेंगे गंदे सफेद जूते, जानें इस्तेमाल का सही तरीका |
    मथुरा के पेड़े और ठाकुर जी की पोशाक... CM योगी आदित्यनाथ के दिल में क्या है |
    MP में RGPV के तीन टुकड़े होंगे तो कौन भरेगा करोड़ों का बिल, 26 साल पुरानी पहचान पर उठे बड़े सवाल |
    बीमारू यूपी नहीं, वो मानसिकता थी जिसने 2017 से पहले यहां शासन किया: सीएम योगी |
    'हमने प्रदेश की चुनौतियों को समस्या मानने के बजाय उनमें संभावनाएं तलाशीं...', बोले सीएम योगी |
    B-28 कोडनेम, 280 Kmph स्पीड, ₹866 करोड़ बजट! भारत की ये कंपनी बनाएगी बुलेट ट्रेन |
    व्हाइट नंबर प्लेट वाली बाइक से होगी कमाई...! गडकरी ने क्यों कहा- सभी स्टेट परमिशन दें |
    तीन पायलट मारे, शादी के मंडप पर भी एयरस्ट्राइक... US का ईरान पर पलटवार! |
    'मेरा एक्स सीरियल किलर था...', महिला ने बताई वो डरावनी कहानी, जिससे सामने आई सच्चाई |
    ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने रचा इतिहास, बेंगलुरु से लद्दाख तक ऑटो से किया 8,900 किलोमीटर का सफर
    Advertisement