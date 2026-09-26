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बिग बॉस में काजी को गालियां, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग! कौन हैं रीति तिवारी, कहां से की है पढ़ाई?

बिग बॉस 20 में रीति तिवारी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. शो में उनके अंदाज और कुछ बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है. खासकर काजी तौकीर के साथ हुई बहस के बाद रीति का नाम लगातार सुर्खियों में रहा. इसके बाद लोग केवल उनके गेम के बारे में नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि रीति ने कहां से पढ़ाई की है और अब क्या काम करती हैं.

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कितनी पढ़ी-लिखी हैं रीति तिवारी?
कितनी पढ़ी-लिखी हैं रीति तिवारी?

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इस समय ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रही हैं और अपने बेबाक अंदाज की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं लेकिन उनकी भाषा और अपने को-कंटेस्टेंट्स के साथ  हुई उनकी बहस ने सोशल मीडिया को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है. इसके बाद से ही लोगों की दिलचस्पी अब केवल उनके गेम तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि उनकी पढ़ाई, करियर और निजी जिंदगी को लेकर भी बढ़ी है. रीति तिवारी मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं.   

इस स्कूल से पूरी की पढ़ाई 

बता दें कि रीति तिवारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की है. हालांकि, उनकी कॉलेज की पढ़ाई और किसी विशेष डिग्री को लेकर सार्वजनिक रूप से पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है. पढ़ाई के दौरान ही उनकी दिलचस्पी संगीत में बढ़ी और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने इसी फील्ड में करियर बनाने की सोची.  

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पढ़ाई के बाद संगीत में करियर 

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रीति ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली है और गिटार भी सीखा है. आगे चलकर उन्होंने इसी रुचि को अपने करियर का हिस्सा बनाया और सिंगिंग, सॉन्ग राइटिंग व कंपोजिंग में काम किया. उन्हें सिंगर, सॉन्गराइटर, कंपोजर और प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता है. गाने गाने के साथ उन्हें लिखने और कंपोज करने का काम भी करती हैं.

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बिजनेस भी करती हैं रीति 

सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में भी अपना पैर जमाया है. रीति स्पोर्ट्स ब्रांड की डायरेक्टर और एक जूलरी फर्म जूनी कंपनी की को-फाउंडर भी हैं.   

राजनीति में भी रख चुकी हैं कदम 

लेकिन साल 2024 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा. 6 मई 2024 को वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुई थीं. उस समय उनकी उम्र 22 साल बताई गई थी. उन्होंने कहा था कि वह समाज सेवा करना चाहती हैं, इसलिए राजनीति में आई हैं.  

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