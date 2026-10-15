scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शहनाज के कहने पर जब रोहित शर्मा बोले- त्वाडा कुत्ता टॉमी

'बिग बॉस 13' में शहनाज गिल के 'साडा कुत्ता कुत्ता, त्वाडा कुत्ता टॉमी' खूब फेमस हुआ था और उनके इस डायलॉग पर जमकर मीम और वीडियो बने थे. अब एक्ट्रेस ने क्रिकेटर रोहित शर्मा से भी यही डायलॉग बुलवा लिया है.

Advertisement
X
रोहित शर्मा ने बोला शहनाज का फेमस डायलॉग. (Photo- Instagram)
रोहित शर्मा ने बोला शहनाज का फेमस डायलॉग. (Photo- Instagram)

शहनाज गिल का बिग बॉस का सालों पुराना वायरल डायलॉग त्वाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता तो आपको याद ही होगा. 'बिग बॉस 13' में उनका ये डयलॉग खूब वायरल हुआ था. अब शहनाज ने रोहित शर्मा के पॉपुलर शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित' में अपने इस डयलॉग को दोहराया और रोहित शर्मा को भी ये डायलॉग बोलने को मजबूर कर दिया.

शो के प्रोमो में शहनाज दरअसल रोहित शर्मा से अपना फेमस डायलॉग बोलने को कहती हैं. रोहित भी इस बात को मान लेते हैं और शहनाज के साथ उनकी हर लाइन को दोहराते है. उन दोनों का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद हर कोई हंसते हैं.

जब शहनाज शो में बोलती हैं कि 'क्या करूं मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं  है? साडा कुत्ता कुत्ता, त्वाडा कुत्ता टॉमी.' तो रोहित भी उसी अंदाज में इस डायलॉग को दोहराते हैं. इससे शो का माहौल मजेदार हो जाता है. शो में सिंगर मीका सिंह और चिंकी-मिंकी भी मौजूद थीं, जो इस मजेदार पल का हिस्सा बनीं.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma Family Full House Show
Bumrah और Pant को लेकर रोहित शर्मा ने दिए मजेदार बयान
Rohit Sharma
'मेरे ससुर ने दिया था...मेरी बीवी का हाथ', रोहित ने कही दिल की बात
Mumbai Indians Rohit Sharma
Hardik की छुट्टी! क्या Rohit बनेंगे दोबारा MI के कप्तान?
IPL 2027 Rohit Sharma
IPL 2027 में MI की कमान फिर संभालेंगे रोहित! पंड्या का क्या होगा?
2017 Champions Trophy
भारत-PAK फाइनल कराने के लिए रची गई साजिश!, चौंकाने वाला खुलासा

बता दें कि बिग बॉस से शहनाज का ये डायलॉग खूब पॉपुलर हुआ था और आज भी इस डायलॉग पर खूब रील बनती हैं. ये डायलॉग 'बिग बॉस 13'के दौरान काफी फेमस हुआ था. शहनाज ने शो में कंटेस्टेंटस के साथ हुए बहस के दौरान ये बात कही थी.

Advertisement

बिग बॉस 13 से शहनाज गिल देशभर में पॉपुलर हो गई थीं. सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को सिडनाज के नाम से जाना गया. 

बिग बॉस में शहनाज का चुलबुला अंदाज, उनका पंजाबी लहजा और मस्ती भरी बातें दर्शकों को खूब पसंद आई थीं, यहां तक की लोग उनको पंजाब की कटरीना कैफ बोलते थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Rahu Gochar 2026: मकर में होने वाली है राहु की एंट्री, 3 राशियों पर बरसेगा पैसा! |
    Sydney Sweeney: दुनियाभर में है इस Gen Z हसीना का जलवा, फिल्मों में बोल्ड सीन्स से मिली पहचान |
    OUT या नॉट आउट? हैदराबाद T20 में टीम इंडिया के साथ चीटिंग! नमन धीर की स्टम्पिंग पर 5 मिनट तक ड्रामा |
    पुरुषों ने पहना लहंगा, मेेकअप किया, फिर ओढ़ी चुन्नी... जेल में कैदियों ने खेला गरबा, वीडियो हो रहा वायरल |
    फ्रांस, अल्बान‍िया, स्पेन और ग्रीस में छात्र हिंसक, देखें दुनिया आजतक |
    दुनिया में संकट... लेकिन इंडियन इकोनॉमी में दम, IMF ने फिर कर दी भारत की तारीफ |
    न घास, न चारा... अल-नीनो ने ऐसा सुखाया कि आधी कीमत पर बिकने लगीं गायें |
    1 नवंबर से टेलीकॉम नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव |
    नोएडा के सेक्टर 62 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी, एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त |
    Jailer 2 Mania: रजनीकांत की जेलर 2 रिलीज, फैन्स ने थिएटर के बाहर फोडे़ पटाखे, दूध चढ़ाकर किया डांस, Video
    Advertisement